Более 4 тыс преступлений за полгода. Сотрудник СК напомнил, как не попадаться на удочку мошенников

Именно сотрудники банка настоятельно рекомендуют взять под контроль финансовый вопрос, связанный с анонимными звонками. Об этом сегодня напоминают и правоохранительные органы. Кстати, у аферистов действующих схем все больше. На этот раз вы можете рискнуть попасть в такую ситуацию, быть обманутым по полной и стать участником преступной операции. Об этом подробно мы поговорим с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Петром Микулой, начальником отдела управления Следственного комитета Республики Беларуси по городу Минску. Екатерина Яцкевич, ведущая:

Расскажите, пожалуйста, с каких звонков поступают схемы и вообще в чем их суть?

Петр Микула, начальник отдела управления Следственного комитета Республики Беларуси по г. Минску:

Прежде чем ответить на ваш вопрос, полагаю, надо все-таки обозначить масштабы проблемы, которую мы обсуждаем. Если мы говорим о масштабах всей страны, то в 2023 году около 4 тысяч преступлений за истекшие полгода зарегистрировано именно как мошенничество. И хочу отметить также и рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, фактически наполовину. То есть мы говорим о проблеме, которая достаточно масштабна и растет. Если мы касаемся мошенничеств, которые связаны именно с киберпреступлениями, то следует отметить как минимум тот факт, что у них, помимо того роста, который наблюдается, порядка половины прироста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также достаточно низкий процент раскрываемости данного рода преступлений. Потому как основная масса этих преступлений – это звонки телефонные, поступающие из-за границы. И денежные средства точно таким же образом уходят именно за пределы Республики Беларуси, и достаточно сложно их потом вернуть. Екатерина Яцкевич:

А как аргументируют, на что денежные средства должны уходить? Дмитрий Потапович, ведущий:

И как вообще получается? Люди переводят деньги?

Петр Микула:

Способов совершения данных преступлений огромное множество. Можно их условно разделить на несколько групп. А как первую группу мы можем говорить о том, что используются различного рода поддельные магазины. Интернет-магазины, какие-то магазины в Instagram, которые маскируются под известные бренды, им накручиваются подписчики с помощью ботов. И под якобы поводом, предлогом продажи каких-либо товаров, всем нам хорошо известных и желаемых, мы предоставляем мошенникам доступ к нашим реквизитам банковских карт. Дмитрий Потапович:

В таком случае обычно покупатели звонят или, наоборот, продавцы звонят и предлагают свои услуги? Петр Микула:

Здесь мы говорим именно о наличии в той же социальной сети Instagram каких-то интернет-магазинов, каких-то страничек, которые посвящены продаже тех или иных товаров. И когда кто-то из наших сограждан хочет приобрести себе какой-либо товар, он начинает искать, где это сделать. Он попадает на страничку такого поддельного магазина. Это может быть интернет-сайт, это может быть какая-то страница в интернете. И он вводит свои банковские данные на указанные странички, тем самым предоставляет мошенникам доступ ко всем своим реквизитам. Это так называемый фишинг, то есть он фактически отдает им доступ к своим банковским картам, к своему интернет-банкингу. И фактически его не только обманывают на ту сумму, которую якобы стоит предмет, но и получают доступ ко всем его счетам.

Екатерина Яцкевич:

Петр, а сколько таких случаев зафиксировано у нас в стране? За этот год, например. Петр Микула:

Порядка 400 преступлений совершено только на территории города Минска аналогичным образом. Дмитрий Потапович:

Вы говорили про 4 тысячи. Петр Микула:

Это общее количество мошенничеств, совершенных на территории Республики Беларусь за половину 2023 года. Дмитрий Потапович:

Скажите, а есть ли все-таки возможность вернуть эти деньги? Петр Микула:

Безусловно, не могу не отметить именно столичную милицию, именно минскую милицию, которая добилась четырехкратного по сравнению со средним по стране роста раскрываемости данных преступлений. И более чем треть данных преступлений на территории Минска раскрывается, соответственно, потерпевшим возвращаются деньги. В целом по стране, конечно, статистика гораздо более грустная. Екатерина Яцкевич:

А вообще какие меры доступны компетентным органам? Вот вы говорите, что они раскрываются. Как вести борьбу тогда с этими аферистами-иностранцами?

Петр Микула:

Очень важно, чтобы потерпевший сразу, как только происходит сам факт хищения, обращался в правоохранительные органы. Чем быстрее это будет сделано, тем быстрее смогут милиция и другие правоохранительные органы обратиться в банковское учреждение и попробовать остановить эту операцию. Также, безусловно, у банковских учреждений имеется ряд различных функций, которые позволяют им блокировать подобного рода переводы, которые носят признаки сомнительных. Дмитрий Потапович:

Правильно я скажу, если мне кажется, что таких мошенничеств становится все больше и больше, мошенники придумают новые схемы? Но все-таки жители нашей страны уже привыкают к этому, находят способ как-то предотвратить, чтобы не попасться на удочку, не переходить на сайты? То есть есть ли тенденция такого развития в этом направлении? Петр Микула:

Имеется тенденция смены способов совершения мошенничеств. Дмитрий Потапович:

Находят все новое, и люди, к сожалению, попадаются и попадаются? Петр Микула:

Если мы говорили, скажем, год назад, полтора о звонках якобы сотрудников банковских учреждений, то их потихонечку сменили звонки якобы сотрудников правоохранительных органов, предлагающих поучаствовать в различного рода спецоперациях с целью поимки мошенников. Также появилось то, о чем я говорил: различного рода поддельные странички интернет-магазинов, сайтов. Сама эта преступность никуда не уходит, меняется лишь способ ее совершения. И люди, к сожалению, продолжают попадаться. Екатерина Яцкевич:

Как обезопасить себя от подобных случаев, раз они так действительно часто меняются, что вы можете посоветовать телезрителям?