Новости по тегу #Пересадка почки в Беларуси

До этого подобные операции таким маленькими пациентами в Беларуси не проводили.
Областной центр стал первым из регионов, где пациенты могут рассчитывать на высокотехнологическую помощь медиков.
Метод лапороскопии позволяет минимизировать травмы донора во время операции и быстрее восстановиться после нее. Стоимость такой операции за границей несколько десятков тысяч долларов. В нашей стране белорусам ее будут делать бесплатно.
Такой метод проведения медицинских манипуляций менее травматичен для донора и позволяет существенно сократить послеоперационный период.
Мэр американского городка в штате Коннектикут стала донором почки для одного из жителей города. Решение стать донором глава города Ист-Хэвэн Эйприл Капоне Элмон приняла во время предвыборной кампании. Свои намерения мэр не афишировала, и трансплантация была проведена уже после ее переизбрания.
Сегодня в листе ожидания операции по пересадке почки около двух тысяч человек.
Такие трансплантации в нашей стране пока ещё единичны, но хирурги уже готовы поставить их на поток.
В одной из клиник Франции разгорается крупный медицинский скандал.
Пациенткой стала 42-летняя минчанка, которая долгое время страдала инсулинзависимой формой сахарного диабета.
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