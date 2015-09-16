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Новости по тегу #Пересадка почки в Беларуси

В Витебске впервые провели пересадку почки сразу двум пациентам
16 сентября 2015 13:43

В Витебске впервые провели пересадку почки сразу двум пациентам

24 октября 2012 08:38

В Гомеле впервые сделали операцию по пересадке почки

21 февраля 2012 17:18

Одновременная пересадка сердца и почки впервые проведена в Беларуси

09 июня 2011 16:50

Белорусские хирурги провели операцию по пересадке почки 6-летнему ребенку, весящему всего 15 кг

21 мая 2011 15:25

В Бресте впервые провели операцию по пересадке почки

19 августа 2010 19:13

Операцию по пересадке донорской почки с использованием метода лапороскопии впервые провели в Беларуси

19 августа 2010 11:58

Первая лапароскопическая операция по забору донорской почки прошла сегодня в Беларуси

22 апреля 2010 20:54

Мэр американского города отдала почку избирателю

14 января 2010 14:00

Минские врачи готовятся к 1000-й операции по пересадке почки

07 октября 2009 19:29

Третья удачная операция по родственной пересадке почки ребенку проведена в Беларуси

23 июня 2009 11:01

Во Франции пациентке по ошибке удалили здоровую почку

14 июня 2009 17:50

Сенсация в отечественной медицине: впервые белорусские врачи провели операцию по одновременной пересадке почки и поджелудочной железы (ВИДЕО)