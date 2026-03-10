Андрей Лазуткин, политолог:

Зеленая энергетика, борьба за чистый воздух, за чистую воду. Когда Израиль подрывает топливные резервуары иранские, там идут кошмарные выбросы серы, кислоты в атмосферу. Потом это все оседает кислотными дождями, в почву уходит, куда-то в грунты. То же самое танкеры, которые американцы подрывали или нападали. Тонны нефти выливаются в Средиземное море, и в проливы, и так далее. Это вы так боролись за вашу зеленую повестку, подонки? То есть, конечно, это лицемерие все.

Смотрите, сегодня дорожает еще немножко пока нефть, она не стоит пока 200 долларов. Но они уже готовы и с Россией работать, там пошли заявления: давайте газ, давайте то, давайте все. То есть принципиальности вообще никакой. Вы должны, как ваши фондерляйновские предки, в бункере застрелиться, потому что вы проводили неправильную политику, но уже уйти тогда ногами вперед. А у них даже какого-то, знаете, смущения нет. Они выходят и говорят: мы погорячились, надо у России покупать газ и нефть. Но тут главное, чтобы Россия тоже не просто так им по любви начала нефть продавать и газ, а чтобы мы по Украине получили от них тоже некие уступки. Потому что главное сегодня для России – закончить военную операцию каким-то приемлемым образом. И понятно, то, что мы делаем во внешней политике, это же все делается не потому, что мы там завтра готовы что-то делать в обход России. Если уже снимать санкции, то с нас всех.

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