С начала учебного года в Минске открыли 16 классов медицинской направленности

С начала учебного года в Минске открыто 16 классов медицинской направленности. Теорию ребята изучают по учебникам, а практические занятия проходят в учреждениях здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 4-й городской клинической больнице имени Савченко прошел мастер-класс для школьников по оказанию первой помощи пострадавшим. Ребята смогли примерить белый халат и увидеть профессию изнутри.