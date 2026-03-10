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С начала учебного года в Минске открыли 16 классов медицинской направленности

10 марта 2026 18:50
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С начала учебного года в Минске открыто 16 классов медицинской направленности. Теорию ребята изучают по учебникам, а практические занятия проходят в учреждениях здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 4-й городской клинической больнице имени Савченко прошел мастер-класс для школьников по оказанию первой помощи пострадавшим. Ребята смогли примерить белый халат и увидеть профессию изнутри.

С начала учебного года в Минске открыли 16 классов медицинской направленности-2

В 4-й городской клинической больнице имени Савченко каждый день борются за жизни. А сегодня в стенах учреждения учат школьников оказывать первую помощь. Это учащиеся профильного класса, и они только планируют связать свою жизнь с медициной. 

Столичные гимназисты пришли за знаниями, которые не найдешь в учебниках. Среди них и 10-классница Ева Верес. Она всегда хотела помогать людям и планирует стать врачом. Химия и биология давно стали любимыми предметами, а сегодняшний мастер-класс только укрепил уверенность: выбор сделан правильно.

Подробнее в видео.

# Школы Беларуси

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