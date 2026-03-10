Белорусская теннисная федерация сменила руководителя

Александр Захарченко возглавил белорусскую теннисную федерацию. Такое решение было принято на отчетно-выборной конференции, которая состоялась в штаб-квартире НОК, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новый руководитель имеет опыт работы в спортивной сфере, а также в управленческом аппарате. В его послужном списке значится футбольный клуб БАТЭ. Захарченко сменил на посту председателя федерации Сергея Рутенко, срок полномочий которого завершился, и он не стал вновь баллотироваться.

Избранный главком получил единогласное одобрение всех делегатов. Приоритетными направлениями в работе остаются как развитие в целом тенниса в стране, так и спорт высших достижений и резерв.

Александр Захарченко, председатель Белорусской федерации тенниса:

В ближайшее время предстоит ознакомиться с работой федерации, посетить региональное отделение, ознакомиться с инфраструктурой. Дальше ставить задачи по повышению тренерской квалификации, повышению конкурентоспособности членов национальной команды, подготовки резерва.

Сергей Рутенко, экс-председатель Белорусской федерации тенниса:

Я благодарен всем и государственным органам, и Национальному олимпийскому комитету, и Президентскому спортивному клубу, всем сотрудникам в структурах белорусской теннисной федерации за ту работу, которая была проведена за эти 4 года. Наши люди зарекомендовали себя настоящими бойцами в хорошем смысле слова в рамках всех отстранений и того сложного периода. Уверен, что выйдем из этого победителями.

Срок полномочий работы Александра Викторовича Захарченко рассчитан на 4 года. Теннисная общественность надеется, что в ближайшее время белорусские мастера большой ракетки смогут представлять нашу страну на международной арене в полноправном статусе.