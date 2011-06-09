Белорусские хирурги провели операцию по пересадке почки 6-летнему ребенку, весящему всего 15 кг

До этого подобные операции таким маленькими пациентами в Беларуси не проводили.

Что такое жить как все дети, Артем не знал до прошлой недели. Диагноз «Хроническая почечная недостаточность» все шесть лет жизни малыша для родителей звучал как приговор. Оперировать в таком возрасте – сложнейшая задача.

Олег Калачик, заведующий отделением нефрологии, почечной заместительной терапии и трансплантации почки Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

Одна почка у него полностью отсутствовала, а вторая была функционально неполноценной.

Жить с такой записью в больничном листе не у каждого взрослого хватит смелости, а тут и вовсе уникальный случай: вес Артема – всего 15 килограммов.

Многие из таких маленьких пациентов все свое детство проводят в больничной палате, на гемодиализе. И лишь дотянув таким образом до более взрослого возраста, они получают шанс на трансплантацию.

Олег Калачик, заведующий отделением нефрологии, почечной заместительной терапии и трансплантации почки Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

Не столько важен возраст, сколько масса тела.

Сейчас мы приблизились к минимальным показателям, при которых операция по трансплантации почки может быть выполнена вообще.

Свой удачный билет Артем вытянул раньше других. До этого операции таким маленьким во всех смыслах пациентам хирурги не делали. Донор появился случайно, сообщает кореспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На Западе делать такую операцию, во-первых, дорого (цены начинаются от 40 тысяч евро), во-вторых, не в каждой стране за это возьмутся.

Василий Бараш, заведующий отделением анестезиологии и реанимации 2-ой детской городской клинической больницы Минска:

Накапливается опыт и у хирургов, и у врачей нашего отделения.

Сейчас это уже переходит в разряд повседневной работы.

Олег Калачик, заведующий отделением нефрологии, почечной заместительной терапии и трансплантации почки Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

За два года результаты впечатляющие. Где-то 15 детей на млн населения в Беларуси сейчас живет с функционирующим почечным трансплантатом.

Такими цифрами могут похвастаться не более половины европейских стран. Тем более, что наши таких результатов добились всего за два года (столько времени прошло с первой подобной операции). Сегодня их уже 29, сообщает кореспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Байко, врач Республиканского центра детской нефрологии и почечной заместительной терапии:

За последние два года еще ни один ребенок никуда не уезжал. Мы полностью справляемся своими силами.

Спустя несколько дней Артема переведут в обычную палату, а уже спустя год мальчик, скорее всего, даже не вспомнит о том, каково ему было до операции.

Сергей Байко, врач Республиканского центра детской нефрологии и почечной заместительной терапии:

Чувствуется он себя хорошо.

Если вы его через два дня встретите в отделении, вы даже знать не будете, что семь дней назад ему трансплантировали почку.