В Витебске впервые провели пересадку почки сразу двум пациентам

Новости Беларуси. В Витебске впервые провели пересадку почки. Причем хирурги сделали сразу две подобные операции нуждавшимся пациентам. Донорские органы спасли жизнь 30-летней женщине и 40-летнему мужчине.

Город на Двине стал четвертым после Бреста, Гомеля и Гродно, где в соответствии с государственной программой трансплантации печени, почек и сердца начали делать такую операцию. А это значит, что высокотехнологичная медицинская помощь стала ближе и доступнее населению в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Мильчанин, пациент Витебской областной клинической больницы:

Самочувствие отличное, никаких ощущений нет. Будем надеяться, что поправимся. Раньше не мог ничего делать, а сейчас могу.

Александр Сятковский, заведующий отделением хирургической гепатологии и трансплантации Витебской областной клинической больницы:

Не столько сложна технически операция, сколько требуется большая подготовка для ее выполнения. Как подготовка до и, наверное, даже больше послеоперационное наблюдение за этими пациентами. Потому что, чтобы подойти к этой операции, требовалась закупка оборудования, подготовка лекарств, кадров, материальной базы.