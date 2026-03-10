«Делает ставку на этих людей»: Лазуткин о принятом Лукашенко докладе Нацбанка

Андрей Лазуткин, политолог:

Люди, которые там сидят за столом, они все работали в правительстве на разных должностях. Они должны знать и уметь все. И у президента была такая ремарка, что я вам ставлю задачи даже не совсем по вашему профилю. Потому что ему интересно ваше решение. Ну, как в школе учитель задает задачку. И кто лучше решит, тот и молодец. Вот здесь примерно такой же принцип.

Потому что, если брать почвы... Даже на наших каких-то дачах в Минском районе, там есть слой земли, чернозема, который привозили, ну, сантиметров там 40 в лучшем случае. То есть почвы там, как правило, выделялись под всякие садоводческие товарищества. Значит, дальше вы копаете глубже, чем 40 сантиметров этой лопаты. Дальше глина начинается, которую никуда… Ее в бетон не замешают, в раствор не пойдет, она плохая, она не подходит, ни каких-то средств она. Короче, вот реальная земля, которая она не идет никуда. Вот что с ней делать?

Это были в советское время бросовые земли, и сегодня таких мест тоже у нас немало. Кроме того, есть проблемы этих вот отвалов. И Президент, конечно, ставит задачи по ходу дела. Есть там какие-то с Оманом у нас инвестпроекты, а вот есть проблемы в Солигорске. Условно засоление почвы и так далее. То, что мы там все вывели из оборота. Поэтому, я думаю, что это такая задачка на подумать. И Президент на этих людей делает ставку в будущем. Потому что понятно, что, никто у нас не вечен. И если, не дай бог, завтра там что-то произойдет, как в Иране происходит, вот этому следующему лидеру придется решать все задачи, абсолютно все, независимо от того, какое образование, где он работал изначально, какой у него был профиль. Надо знать и уметь все там.

И почвы, и коровы, и внешняя политика, и американцы – надо всем заниматься. Это у нас делает сегодня только Президент. Поэтому происходит такое полевое обучение. То есть вот задача, решаем. Ну такая работа сегодня у правительства. Поэтому Национальный банк к этому подключен наравне. И это говорит об уважение, которое Президент таким образом Нацбанку выказывает. Потому что уже не только финансы и валютные курсы, но еще и вопросы реального сектора. Сегодня Нацбанк этим тоже занимается.

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