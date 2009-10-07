Третья удачная операция по родственной пересадке почки ребенку проведена в Беларуси

Такие трансплантации в нашей стране пока ещё единичны, но хирурги уже готовы поставить их на поток.

Третьим пациентом стал 15-летний подросток из Бобруйска. Свою почку ему подарил его отец. Состояние обоих стабильное и у юноши есть все шансы уже в скором времени почувствовать жизнь без ежедневной боли.

Эта больница, и эта реанимация для Олега - почти второй дом. Проблемы со здоровьем у него были с раннего детства: аномалии мочевых путей врождённые. И только за последние три года пришлось вытерпеть шесть операций.

- С 2005 года он находился в листе ожидания, но в апреле его отец изъявил желание стать донором. Мы провели обследование и выявили, что отец подходит, - рассказывает Олег Калачик, главный специалист по нефрологии и почечно-заместительной терапии Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Без пересадки прогноз был не лучшим. Наши врачи вели консультации с коллегами из Великобритании. Трансплантация длилась три с половиной часа. И сейчас состояние стабильное.

Эта операция уникальна вдвойне. Ведь, чтобы пересадить почку ребёнку, предварительно ему пришлось создать искусственный мочевой пузырь, что также непросто и для пациента, и для врачей. К тому же участие в операции приняли сразу две клиники Минска.

Отец и спасённый им сын и сегодня в разных больницах. Забор органа, провели в 4-й взрослой, затем, по отработанной до секунд схеме, почку доставили во 2-ю детскую. Кстати, пересаживать почки детям гораздо сложнее, чем взрослым.

- Почечные трансплантаты имеют определенный срок службы, при родственной трансплантации он составляет около 20 лет. Дети спустя некоторое время - уже в среднем возрасте - могут нуждаться в повторной трансплантации. Но таким образом, выполняя одну пересадку за другой, мы можем значительно продлить им жизнь, - пояснил Олег Калачик.

Первые две операции по родственной трансплантации почек детям в нашей стране сделали ровно полгода назад. Тогда врачам удалось спасти двух сельских мальчишек, 10 и 11 лет. Донорами здесь также стали родители, которые ценой своего здоровья вернули детей к полноценной жизни.

- Я считаю, что мы получили хорошие результаты после первых двух трансплантаций от родственных доноров. В идеальных условиях таких пациентов после операции мы госпитализируем на две недели, после чего они отправляются домой и приходят в больницу только для коррекции терапии и наблюдения, - рассказал Виталий Дубров, заведующий отделением 2-й детской клинической больницы Минска.

В листе ожидания ещё более 20 пациентов разного детского возраста. И задержка как раз не за врачами, а за донорами, хотя и технически, и по уровню подготовки наши хирурги уже готовы эти уникальные операции превратить в будничные. Кстати, одному ребёнку в этом году пересажена и почка от неживого донора. За пациентом сейчас наблюдают. К родственной трансплантации уже готовят ещё двух детей.