Ирине Шиманович не удалось выйти в 1/8 финала теннисного турнира в Турции

Ирина Шиманович не смогла выйти в 1/8 финала теннисного турнира в турецкой Анталии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче первого круга наша спортсменка уступила француженке Кароль Монэ. Причем первый сет был отдан безвольно – 0:6, во второй партии Ирина поборолась, но все же проиграла – 3:6.

Арина Соболенко проведет поединок 1/8 финала на турнире категории 1000 в американском Индиан-Уэллсе. Первая ракетка планеты встретится с Наоми Осакой. Японская теннисистка в мировом рейтинге занимает 16-е место.