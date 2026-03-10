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Ирине Шиманович не удалось выйти в 1/8 финала теннисного турнира в Турции

10 марта 2026 18:56
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Ирина Шиманович не смогла выйти в 1/8 финала теннисного турнира в турецкой Анталии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче первого круга наша спортсменка уступила француженке Кароль Монэ. Причем первый сет был отдан безвольно – 0:6, во второй партии Ирина поборолась, но все же проиграла – 3:6.

Арина Соболенко проведет поединок 1/8 финала на турнире категории 1000 в американском Индиан-Уэллсе. Первая ракетка планеты встретится с Наоми Осакой. Японская теннисистка в мировом рейтинге занимает 16-е место.

# Теннис

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