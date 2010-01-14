Минские врачи готовятся к 1000-й операции по пересадке почки

Сегодня в листе ожидания операции по пересадке почки около двух тысяч человек. 999-я операция по трансплантации почки успешно прошла в 4-й городской клинической больнице Минска.Как рассказал корреспонденту агентства «Минск-Новости» главный специалист Минздрава по нефрологии и почечно-заместительной терапии Олег Калачик, операция состоялась 13 января. Реципиенту - молодому мужчине из Витебской области - пересадили почку от умершего человека.

«Операция прошла успешно: уже через сутки мы перевели пациента из реанимационной палаты в обычную. Его самочувствие соответствует тяжести перенесенной операции», - отметил Олег Калачик.

Первая трансплантация почки была проведена в 4-й клинике 11 сентября 1970 года профессором Николаем Савченко.