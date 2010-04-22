Мэр американского города отдала почку избирателю

Мэр американского городка в штате Коннектикут стала донором почки для одного из жителей города. Решение стать донором глава города Ист-Хэвэн Эйприл Капоне Элмон приняла во время предвыборной кампании. Свои намерения мэр не афишировала, и трансплантация была проведена уже после ее переизбрания.

Сообщение о поиске подходящего донора на своей странице в Facebook разместил 44-летний мужчина по фамилии Санчез, страдающий диабетом. Мэр не была близко знакома с больным, однако она стала первой, кто откликнулся на его просьбу. Она сообщила о готовности пройти необходимые анализы, чтобы выяснить, подойдет ли ее почка для пересадки.

По словам Санчеза, сначала он подумал, что это шутка. Однако 35-летняя градоначальница подтвердила серьезность своих намерений. После сдачи анализов и прохождения подготовительных процедур медики назначили дату операции. 8 апреля 2010 года сотрудники больницы Йельского университета в городе Нью-Хэвэн удалили левую почку Капоне Элмон и пересадили ее Санчезу.

Через несколько дней после операции донора и реципиента выписали из больницы. В настоящее время ставшая донором женщина вернулась к обязанностям главы Ист-Хэвэна, население которого составляет около 30 тысяч человек. За кого проголосовал Санчез на выборах мэра, не сообщается, пишет Medportal.ru.