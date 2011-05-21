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В Бресте впервые провели операцию по пересадке почки

21 мая 2011 15:25
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Областной центр стал первым из регионов, где пациенты могут рассчитывать на высокотехнологическую помощь медиков.

Отделение по трансплантации почек открылось в Первой областной больнице. Благодаря этому расходы на реабилитацию пациентов сократились в 6 раз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ежегодно в мире из 100 тысяч операций по трансплантации органов, две трети приходится на пересадку почек. В Бресте в списке ожидания сейчас около 80 человек. Специалисты не исключают, что в скором времени в областном центре начнут пересаживать и печень.

Александр Карпицкий, главный врач Брестской областной больницы:
Качество жизни пациентов с пересаженной почкой, конечно, значительно улучшается. Есть и опыт минских коллег: молодые девушки с пересаженной почкой становились матерями.

# общество # Пересадка почки в Беларуси # Здравоохранение Беларуси

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