Одновременная пересадка сердца и почки впервые проведена в Беларуси

Новости Беларуси, Минск. Уникальную операцию провели совместно белорусские трансплантологи и кардиологи. Пациенту впервые одновременно пересажены сердце и почка. Операция длилась 11 часов. Состояние 30-летнего мужчины стабильно. Пересадки нескольких органов одновременно во всем мире выполняются довольно редко.

Еще несколько дней назад такую операцию назвали бы чудом. Потому к Александру относятся как космонавту, между собой называют «первый». Впрочем, данные на мониторе подтверждают – вполне можно в полет.

Вход в палату к пациенту строго воспрещен. Общение происходит только через врачей. То, что отмечает сегодня Александр, так это что он действительно может мечтать. И его мечты сбываются.

Первым делом после операции Александр попросил стакан воды. Раньше из-за болезни почек количество жидкости было ограничено. Сегодня этот запрет в прошлом.

Андрей Валентюкевич, заведующий отделом анестезиологии и реанимации РНПЦ «Кардиология»:

Это была его мечта, потому что постоянно он ограничивал количество жидкости.

Проблемы с почками у Александра начались еще в детстве. Дальше только прогнозы и ожидания. С 2008 года три раза в неделю врачи прописали диализ – искусственное очищение крови. К тому же болезнь дала осложнение на сердце. У 30-летнего Александра был только один шанс на выздоровление – трансплантация сразу двух органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Островский, главный внештатный кардиохирург Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Из-за состояния сердца невозможно было сделать пересадку почки, поскольку уровень обеспечения кислородом организма был недостаточен, чтобы эта почка заработала. Трансплантация сердца, выполненная отдельно, не имела большого смысла, потому что пациент все равно бы продолжал находиться на постоянной гемодиализной поддержке. Поэтому принято решение о трансплантации двух органов.

Врачи готовились к этому почти год. Донор. И вот в операционной РНПЦ «Кардиологии» сразу две бригады хирургов. Кардиологи и трансплантологи вместе с двух часов дня и до полуночи плечо к плечу впервые провели одновременно трансплантацию сердца и почки.

Юрий Островский, главный внештатный кардиохирург Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Операция прошла в штатном режиме, без каких-то серьезных проблем. Оба органа заработали сразу с хорошей функцией: нормальное кровоснабжение и работа легких. Я думаю, что пациент проведет в отделении интенсивной терапии около недели, а потом мы переведем его в обычное терапевтическое отделение. Там он пройдет курс лечения и будет выписан.

Для белорусов такие операции проводят бесплатно. За рубежом ее стоимость – порядка 100 тысяч долларов. Следующий шаг отечественных хирургов – одновременная пересадка сердца и печени. Идет подготовка к комплексной трансплатанции сердца и легкого.