Операцию по пересадке донорской почки с использованием метода лапороскопии впервые провели в Беларуси

Метод лапороскопии позволяет минимизировать травмы донора во время операции и быстрее восстановиться после нее. Стоимость такой операции за границей несколько десятков тысяч долларов. В нашей стране белорусам ее будут делать бесплатно.

Семья Жуковых сегодня не отходит от телефона. Через каждые полчаса они созваниваются с больницей – узнать, как проходит операция. Этого момента они ждали больше года. Именно тогда 39-летней Алле поставили диагноз "почечная недостаточность". Значит, больной привязан к аппарату – диализу. Единственный выход – трансплантация. Но долго ждать тоже нельзя. Донором для Аллы стал 24-летний брат.

Николай Жуков, муж Аллы Жуковой:

– Стояли в листе ожидания. Но у нее редкая группа крови. 1 из 100, что подойдет. Брат сдал анализы, оказалась, подходит. Сказал: я помогу.

В историю белорусской траспланталогии семья войдет не только как родственная трансплантация. Такие операции уже поставлены на поток. Но к этой повышенное внимание. Десятки врачей в режиме он-лайн следили за каждым шагом хирургов. Стажировку специалисты проходили в Англии и в России. Сама операция длится 5,5 часов.

Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

– Основная задача хирурга, который выполняет эту операцию, – минимизировать травмы, которые будет иметь человек, который жертвует своим органом. Лапороскопический метод в этом деле – это то, что нужно. Эти технологии позволяют с минимальной травмой для донора выполнить эту операцию.

Трансплантация почки лапароскопическим методом. Новые возможности у белорусских трансплантологов появились благодаря открытию нового центра и его современного оборудования.

Ян Мойсюк заведующий отделением органной трансплантологии НИИ трансплантологии им. В.И.Шумакова (Москва):

– Это прекрасный медицинский центр, клиника. Я знаю специалистов, которые здесь работают, всегда очень высоко оценивал наших белорусских коллег. Остается только за них порадоваться, что у них есть такие прекрасные условия, такая техника.

Сам лапароскоп – это присоединенная к миниатюрной видеокамере трубка. Она вводится через небольшой прокол и выводит изображение на монитор. Тем самым дает представление о ходе операции. Лапароскопом делают несколько разрезов. Затем с помощью специальных манипуляторов разрезы расширяют для того, чтобы в них можно было ввести руку и аппаратуру, с помощью которой орган выделяется.

Лапароскопический метод позволяет сделать разрез всего в 7 см. Тогда как при классической операции он может достигать 15-20. Очевидно, этот способ менее травматичен и период реабилитации проходит гораздо быстрее.

Уже сегодня вечером донор сможет встать на ноги. А через 4 дня и вовсе покинуть больницу. Еще один плюс – одновременно с выполнением этой операции уже готовится к трансплантации реципиент.

Александр Дзядзько, заведующий отделом анестезиологии и реанимации Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

– Идет параллельный процесс. Таким образом, все эти риски минимизируются. Это повышает вероятность того, что исход операции будет более благоприятный.

В России подобные операции стоят от 30 до 40 тысяч долларов. В Европе больше – 50 тысяч евро. В нашей стране для белорусов подобные операции бесплатны. В настоящее время в листе ожидания находится 400 человек. В прошлом году отечественные хирурги сделали 100 трансплантаций почек. В нынешнем – намерены преодолеть этот рубеж. Когда операции поставят на поток, их смогут проводить и гражданам других стран.

Анастасия Корниенко, Юлия Романович, Сергей Курков, Евгений Левковец, телекомпания СТВ.