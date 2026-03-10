Белорусская федерация гандбола внедряет свои программы

Одно из приоритетных направлений работы Белорусской федерации гандбола – это резерв. Сегодня заместитель председателя Борис Пуховский заглянул в свою родную альма-матер СКА и провел мастер-класс, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбольный клуб «СКА-Минск» имеет многолетнюю историю. Здесь воспитано не одно поколение топовых игроков. Воспитанники Александра Кулака Евгений Лабор и Алексей Ермаков уже играют за взрослую команду армейцев, чемпионов страны, а сам тренер растит следующий эшелон. Ребята готовятся к турниру Олимпийского чемпиона Андрея Барбашинского.