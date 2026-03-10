Прямой эфир

Белорусская федерация гандбола внедряет свои программы

10 марта 2026 20:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Одно из приоритетных направлений работы Белорусской федерации гандбола – это резерв. Сегодня заместитель председателя Борис Пуховский заглянул в свою родную альма-матер СКА и провел мастер-класс, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская федерация гандбола внедряет свои программы-2

Гандбольный клуб «СКА-Минск» имеет многолетнюю историю. Здесь воспитано не одно поколение топовых игроков. Воспитанники Александра Кулака Евгений Лабор и Алексей Ермаков уже играют за взрослую команду армейцев, чемпионов страны, а сам тренер растит следующий эшелон. Ребята готовятся к турниру Олимпийского чемпиона Андрея Барбашинского.

Подробнее в видео.

# Гандбол

Другие новости рубрики

Все новости
Ирине Шиманович не удалось выйти в 1/8 финала теннисного турнира в Турции
10 марта 2026 18:56

Ирине Шиманович не удалось выйти в 1/8 финала теннисного турнира в Турции

Белорусская теннисная федерация сменила руководителя
10 марта 2026 18:42

Белорусская теннисная федерация сменила руководителя

«Вашингтон» Алексея Протаса крупно обыграл «Калгари» Егора Шаранговича в НХЛ
10 марта 2026 11:32

«Вашингтон» Алексея Протаса крупно обыграл «Калгари» Егора Шаранговича в НХЛ