Первая лапароскопическая операция по забору донорской почки прошла сегодня в Беларуси

Такой метод проведения медицинских манипуляций менее травматичен для донора и позволяет существенно сократить послеоперационный период.

Почку пересаживают 39-летней женщине, жительнице Гомельской области. Донором стал ее родной брат. Врачи говорят, что к вечеру мужчина уже сможет встать на ноги.

Такие операции в Беларуси стали возможными благодаря техническому перевооружению отечественной медицины.

Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

Главная задача хирурга, который выполняет эту операцию, — минимизировать травмы человека, который жертвует своим органом. Лапароскопический метод в этом деле — как раз то, что нужно. Эта технология позволяет с минимальными травмами человека, который отдает свой орган, выполнить эту операцию.

Делаются несколько разрезов от 5 мм до 1 см, через которые вводятся специальные манипуляторы, позволяющие выделить почку из окружающих тканей. Кроме того, делается совсем небольшой разрез — несколько сантиметров — в самом эстетическом месте, недоступном для общего обзора.