Лазуткин: политика США – бить по голове, а если устоял – предложить деньги

Андрей Лазуткин, политолог:

То есть если брать какого-нибудь Стармера, я не знаю, вот они же все меняются и уходят, но что нас интересует? Кроме того, что мы завтра будем продавать полякам трактор какой-то, есть еще наши активы, которые были в банках на Западе заморожены. Кстати, тоже не так мало там. В Британии там большие банковские счета остались. Надо бы еще денежки от них получить, потому что если уже говорить про снятие санкций, то еще и самые главные санкции какие? Финансовые, это расчеты.

Потому что даже если мы продолжаем продавать нашу технику в Африку, или Индонезию, не важно, хорошо, чтобы расчеты шли нормально через доллары, через какие-то другие валюты. Понятно, есть вопросы национальных расчетов, это касается России, газа, нефти, но все-таки дальняя дуга, она просит обычно валютные счета. Ну, значит, надо, может быть, подумать в этом направлении каком-то. Потому что, посмотрите, по американцам говорили про нефть. Ну, правда, что получилось в итоге? Венесуэла, Мадуро, кинули. Потом у Трампа был Совет Мира, тоже очень хорошо. Саудиты так вообще счастливы, дали денег на Совет Мира. А потом получили у себя войну дома, когда к ним прилетают беспилотники, которые вчера еще не прилетали. Говорят, запасов продовольствия на 10 дней было, а еще пресная вода, если Иран ударит по опреснителям… Потому что их к этому провоцирует Израиль. Израиль ударил по иранским опреснительным заводам, чтобы Иран в ответ начал бить по всему периметру.

Тогда у вас не будет ни еды, ни воды, ни нефти. И это все потому, что у вас хорошая внешняя политика. И, конечно, сегодня эти разговоры, они не могут быть такими, как еще 5 лет назад. Вот мы сюда положим вилку, вы сюда. Поговорим о погоде. Какие-то дипломатические всякие заходы не работают. Надо в лоб объяснять. Потому что Кая Каллас по-другому и не поймет. Сложно. Ну а что касается политики с американцами, то сегодня такое время, когда выгодно. Они бьют тебя по голове, тут же тебе, если что, предлагают деньги, если ты устоял. Вот такая сегодня американская политика.

Но, опять же, посмотрите, как Иран все равно всех пробрасывает. Они говорят: нет, мы с вами вообще не будем разговаривать, пока идет горячая фаза. Что там Макрон предлагал иранцам? Прекращение огня. То есть, пускай американцы прекращают огонь в Израиле. Кто начал? Иран на кого-то нападал? А потом посмотрим. Уже иранцы там подумают, бить им еще дальше, не бить. Такие заходы: типа давайте и вы, и мы, значит, и мы там как будто уже и не агрессор получаемся, а вы признаете вашу вину в чем-то, вы должны отдавать куда-то там ваши активы, там ваше урановое это все топливо, так с нами.

Если мы сейчас умоемся просто и скажем: ну ладно, Европа, мы тебя любим, все прощаем, пускай там калий поедет. Нет. Надо от них получить документы определенные, что они обязуются возместить ущерб, они не будут вводить новые санкции и так далее. Пускай они потом их снова нарушат. Но, по крайней мере, должна быть некая победа нашей дипломатии, которая фиксируется в каком-то документе. Мы же предлагали добрососедство, многополярность, какие-то договоры. Все это надо положить на бумагу. И вот тогда будет то самое будущее мироустройство, от которого мы пока еще далеки.

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