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В Гомеле впервые сделали операцию по пересадке почки

24 октября 2012 08:38
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Новости Беларуси. В Гомеле впервые пересадили почку. Операция прошла в «Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека». Пациентом стал 42-летний житель области. Операция длилась около четырех часов. 24 октября мужчина переведен из реанимации в общее хирургическое отделение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего же в трансплантации в регионе нуждаются 116 человек. Созданная материальная база позволяет  проводить операции на высоком уровне. В год их планируют делать около 20.

Валерий Пятикоп:
В медицину верю. Прогресс идёт.

Александ Величко, заведующий отделением хирургии «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека»:
Операция прошла успешно. Значимость этой операции для медицины Гомельской области значимая, потому что лист ожидания на такие операции очень большой. А первый пациент чувствует себя хорошо идёт на поправку.

# Пересадка почки в Беларуси # Здоровье # Валерий Пятикоп # Александр Величко # Государственная политика

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