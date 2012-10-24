В Гомеле впервые сделали операцию по пересадке почки

Новости Беларуси. В Гомеле впервые пересадили почку. Операция прошла в «Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека». Пациентом стал 42-летний житель области. Операция длилась около четырех часов. 24 октября мужчина переведен из реанимации в общее хирургическое отделение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего же в трансплантации в регионе нуждаются 116 человек. Созданная материальная база позволяет проводить операции на высоком уровне. В год их планируют делать около 20.

Валерий Пятикоп:

В медицину верю. Прогресс идёт.

Александ Величко, заведующий отделением хирургии «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека»:

Операция прошла успешно. Значимость этой операции для медицины Гомельской области значимая, потому что лист ожидания на такие операции очень большой. А первый пациент чувствует себя хорошо идёт на поправку.