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Новости по тегу #Озера

Этому озеру 250 тыс. лет! Окунулись в атмосферу полесской ривьеры в Лунинецком районе
28 июля 2026 15:30

Этому озеру 250 тыс. лет! Окунулись в атмосферу полесской ривьеры в Лунинецком районе

Палужское водохранилище овеяно таинственной легендой – вот какой
22 июня 2026 16:09

Палужское водохранилище овеяно таинственной легендой – вот какой

На берегах рек и озёр Гродненского региона проходят экологические акции
21 августа 2025 06:48

На берегах рек и озёр Гродненского региона проходят экологические акции

VIP-остров и затонувшая церковь – какими легендами овеяно озеро Скачальское и почему оно притягивает туристов
30 июня 2025 13:15

VIP-остров и затонувшая церковь – какими легендами овеяно озеро Скачальское и почему оно притягивает туристов

С 1 мая пляжи будут готовы принять посетителей для открытия купального сезона
23 апреля 2025 07:21

С 1 мая пляжи будут готовы принять посетителей для открытия купального сезона

Нашли озеро в Беларуси, откуда никогда не улетают лебеди. Вот где находится эта красота
20 июня 2023 13:35

Нашли озеро в Беларуси, откуда никогда не улетают лебеди. Вот где находится эта красота

«Можно увидеть даже переплывающего лося». Как Браславские озёра стали модным курортом у белорусов?
03 сентября 2022 19:04

«Можно увидеть даже переплывающего лося». Как Браславские озёра стали модным курортом у белорусов?

Помыться и попариться в бане в 10 раз дешевле. Почему латыши и литовцы едут в Браслав?
03 сентября 2022 18:53

Помыться и попариться в бане в 10 раз дешевле. Почему латыши и литовцы едут в Браслав?

Где отдохнуть этим летом в Беларуси? Топ-6 озёр
18 июня 2020 09:53

Где отдохнуть этим летом в Беларуси? Топ-6 озёр

В Верхнедвинском районе до марта запретили выходить на Освейское озеро на лодках
22 января 2020 12:17

В Верхнедвинском районе до марта запретили выходить на Освейское озеро на лодках

В его глубинах обитают древнейшие существа – такого больше нет в Европе! Показываем удивительные озёра Беларуси
30 октября 2019 10:22

В его глубинах обитают древнейшие существа – такого больше нет в Европе! Показываем удивительные озёра Беларуси

По Вилейскому водохранилищу могут разрешить кататься на лодках с мотором
05 сентября 2018 20:22

По Вилейскому водохранилищу могут разрешить кататься на лодках с мотором