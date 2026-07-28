Новости по тегу #Озера

Словно бриллиант в лесной огранке, чистейшая вода – подарок днепровского ледника. Уровень прозрачности здесь 4 метра.
Это настоящий оазис для местных и туристов. Сюда приезжают не только принять солнечные ванны и отдохнуть от суеты, но и за отличным клевом. Рыбалка – 10 из 10.
В наведении порядка приняли участие десятки местных жителей. Особую активность проявили подростки. За несколько часов все вместе убрали мусор и вернули прибрежной зоне ухоженный и опрятный вид.
Уникальный водоем – дар ледника. Образовался тысячи лет назад и по сей день радует белорусов.
Специалисты уже завершили санитарную очистку территорий, работники ОСВОДа обследовали акваторию и дно разрешенных для купания мест.
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