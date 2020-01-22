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В Верхнедвинском районе до марта запретили выходить на Освейское озеро на лодках

22 января 2020 12:17
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Новости Беларуси. В Верхнедвинском районе до марта запретили выходить на лодках на озеро Освейское, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Верхнедвинском районе до марта запретили выходить на Освейское озеро на лодках-1

Это беспрецедентные меры. Обычно запрет в зимнее время касается выхода на лед и сразу на всех водоемах региона. Исключение сделали для Освейского озера, поскольку здесь за последнюю неделю утонули четыре рыбака, пятого чудом удалось спасти. Все они были на лодках.

В Верхнедвинском районе до марта запретили выходить на Освейское озеро на лодках-4

В Верхнедвинском районе до марта запретили выходить на Освейское озеро на лодках-6

Александр Мясоедов, председатель Витебской областной организации ОСВОД:
Озеро Освейское является вторым по площади озером в Беларуси. Поэтому на такой площади всегда в такое время идет большая волна в связи с большими ветрами. Это опасно для плавсредств, которые не приспособлены плавать в такое время. Когда спасатели у нас выходят на нормальном катере – и то опасно выходить. Даже поисковые работы затруднены в связи с большой волной.

В Верхнедвинском районе до марта запретили выходить на Освейское озеро на лодках-9

Контролировать исполнение решения будут специально созданные группы. В их состав войдут представители МВД, МЧС, ОСВОД, местной власти.

# Озера # общество # Александр Мясоедов # Фотофакт

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