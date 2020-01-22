В Верхнедвинском районе до марта запретили выходить на Освейское озеро на лодках

Это беспрецедентные меры. Обычно запрет в зимнее время касается выхода на лед и сразу на всех водоемах региона. Исключение сделали для Освейского озера, поскольку здесь за последнюю неделю утонули четыре рыбака, пятого чудом удалось спасти. Все они были на лодках.

Александр Мясоедов, председатель Витебской областной организации ОСВОД:

Озеро Освейское является вторым по площади озером в Беларуси. Поэтому на такой площади всегда в такое время идет большая волна в связи с большими ветрами. Это опасно для плавсредств, которые не приспособлены плавать в такое время. Когда спасатели у нас выходят на нормальном катере – и то опасно выходить. Даже поисковые работы затруднены в связи с большой волной.