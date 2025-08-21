На берегах рек и озёр Гродненского региона проходят экологические акции

Чистый водоем. На берегу реки Лососянка в Гродно прошла экологическая акция. К инициативе комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды присоединились волонтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В наведении порядка приняли участие десятки местных жителей. Особую активность проявили подростки. За несколько часов все вместе убрали мусор и вернули прибрежной зоне ухоженный и опрятный вид.

Иван Маркевич, житель Гродно: Сюда ходим, отдыхаем с друзьями, хорошо, природа, классно, красиво тут. Увидели, что люди пришли убирать, тоже пришли помогать, убирали. Хотим, чтобы здесь было чисто, где мы отдыхаем.

Алексей Горохов, заместитель председателя Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Уровень культуры наших граждан растет ежегодно, все меньше и меньше выявляются факты выброса различного мусора, в том числе вблизи водоемов. Однако, к сожалению, необходимо отметить, что уровень культуры еще остается не на должном уровне, о чем свидетельствуют полные мешки мусора, которые нашими активистами были собраны сегодня здесь, на берегу речки Лососянка. То есть это какие-то различные бытовые отходы, стеклянные бутылки, пластик и тому подобное.

Благоустройство продолжится. В планах – проведение экологических акций на прибрежных территориях других водоемов региона.