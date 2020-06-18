Где отдохнуть этим летом в Беларуси? Топ-6 озёр

Невозможно представить летнюю пору без пляжа, воды и солнца. В этом году по всем прогнозам возле родных акваторий будет аншлаг. Поехать на знаменитые курорты осмелится не каждый, а грядущее лето обещает быть, на удивление, знойным.
Невозможно представить летнюю пору без пляжа, воды и солнца. В этом году по всем прогнозам возле родных акваторий будет аншлаг. Поехать на знаменитые курорты осмелится не каждый, а грядущее лето обещает быть, на удивление, знойным.
Критерии водоема у каждого свои. Для одних главное – шаговая доступность, для вторых – чистая вода, третьи и вовсе едут с прицелом на отдых в палатках.
Где отдохнуть этим летом в Беларуси? Узнаете, посмотрев видеоматериал.