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Где отдохнуть этим летом в Беларуси? Топ-6 озёр

18 июня 2020 09:53
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Невозможно представить летнюю пору без пляжа, воды и солнца. В этом году по всем прогнозам возле родных акваторий будет аншлаг. Поехать на знаменитые курорты осмелится не каждый, а грядущее лето обещает быть, на удивление, знойным.

Где отдохнуть этим летом в Беларуси? Топ-6 озёр-1

Критерии водоема у каждого свои. Для одних главное – шаговая доступность, для вторых – чистая вода, третьи и вовсе едут с прицелом на отдых в палатках.

Где отдохнуть этим летом в Беларуси? Топ-6 озёр-4

Где отдохнуть этим летом в Беларуси? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Отдых # общество # Екатерина Менюк # Александр Миронович # Диана Лещенко # Фотофакт # Озера

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