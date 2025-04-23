С 1 мая пляжи будут готовы принять посетителей для открытия купального сезона

Специалисты уже завершили санитарную очистку территорий, работники ОСВОДа обследовали акваторию и дно разрешенных для купания мест. Санэпидемстанции также производят забор воды для определения ее качества. На пляжах созданы комфортные условия для отдыха, в том числе с детьми.

Конюль Усеня, начальник управления ЖКХ Солигорского райисполкома:

Данные виды работ производятся ежегодно в рамках подготовки к пляжному сезону и являются неотъемлемой частью этой работы. Официальное открытие пляжного сезона планируется, конечно, в мае. На сегодняшний день мы находимся на стадии подписания паспортов в готовности. В наиболее жаркие дни пляжи заполнены как взрослыми, так и детьми, потому что это период летних каникул. Люди, не все, имеют возможность выезжать куда-то за город. И вполне хорошо можно отдохнуть на территории города Солигорска, на пляжах наших, которые есть.

С начала купального сезона на дежурства заступят спасатели. Станции укомплектованы всеми необходимыми средствами и оборудованием.