Нашли озеро в Беларуси, откуда никогда не улетают лебеди. Вот где находится эта красота

На навигаторе хорошеет. Держим путь в агрогородок Гомель и к его теске, озеру Гомель. Такой оазис ни с чем не перепутать. Гляжусь в тебя, как в зеркало. Райская долина посреди холмов лесов – ваша зеленая батарейка и кислородный нектар. Озеро чистейшее, глубина достигает 30 метров.

Судака, головня, линя и плотвы хоть отбавляй. Так что запасайтесь удочками и палатками. Место оборудовано беседками и кострищами. Все включено для отдыха на лоне природы. Изучать просторы отправляемся с местным краеведом. От папируса до электронки. Показываем, что есть в музее белорусского книгопечатания – подробности.

Владимир Ляпин, краевед:

Здесь порядка полтора десятка лебедей. Они зимуют здесь, на плотине. Там дальше ГЭС, вода не дает льду замерзать, и практически никогда они не улетают. Птицы окольцованные, находятся под охраной.

Лучшее ситро, глоток здоровья. Здесь находится самый большой родник на Полоччине, к которому не зарастает народная тропа. Источник воды – группы из 12 озер, которые связаны в одну экосистему с Западной Двиной.

Испокон веков здесь проходил путь «из варяг в греки». Кристальный вкус, кладезь витаминов и микроэлементов. Все это дары ледника. Ледяная вода не замерзает, на Крещение купаются в проруби.