Нашли озеро в Беларуси, откуда никогда не улетают лебеди. Вот где находится эта красота
На навигаторе хорошеет. Держим путь в агрогородок Гомель и к его теске, озеру Гомель. Такой оазис ни с чем не перепутать. Гляжусь в тебя, как в зеркало. Райская долина посреди холмов лесов – ваша зеленая батарейка и кислородный нектар. Озеро чистейшее, глубина достигает 30 метров.
Судака, головня, линя и плотвы хоть отбавляй. Так что запасайтесь удочками и палатками. Место оборудовано беседками и кострищами. Все включено для отдыха на лоне природы. Изучать просторы отправляемся с местным краеведом.
От папируса до электронки. Показываем, что есть в музее белорусского книгопечатания – подробности.
Владимир Ляпин, краевед:
Здесь порядка полтора десятка лебедей. Они зимуют здесь, на плотине. Там дальше ГЭС, вода не дает льду замерзать, и практически никогда они не улетают. Птицы окольцованные, находятся под охраной.
Лучшее ситро, глоток здоровья. Здесь находится самый большой родник на Полоччине, к которому не зарастает народная тропа. Источник воды – группы из 12 озер, которые связаны в одну экосистему с Западной Двиной.
Испокон веков здесь проходил путь «из варяг в греки». Кристальный вкус, кладезь витаминов и микроэлементов. Все это дары ледника. Ледяная вода не замерзает, на Крещение купаются в проруби.
Владимир Ляпин:
Это создано руками человека, Бабича Николая Тимофеевича, бывшего председателя колхоза «Красный партизан» и председателя сельсовета, золотого человека, который сделал практически все для развития этого района. Проверено лабораторией – никаких примесей, никаких вредных веществ. Замеряли скорость течения этого родника. Полминуты – 10 литров. Можете представить, какой объем воды идет из этого родника в озеро.
Как выглядели первые типографии и почему текст печатали задом наперёд? Побывали в Полоцке и узнали (читайте здесь).