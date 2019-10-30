В его глубинах обитают древнейшие существа – такого больше нет в Европе! Показываем удивительные озёра Беларуси

Под этой водой живут необычные существа – появившиеся ещё в эпоху динозавров. Какие тайны хранят наши озёра, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Беларусь Синеокая называют нашу страну, край озёр. Их свыше 10 тысяч. Самое большое озеро – Нарочь, самое глубокое – Долгое, а самое романтичное – Свитязь: его воспевал Адам Мицкевич, любивший прогуливаться по берегу со своей возлюбленной, сегодня эту традицию переняли влюбленные парочки. Есть в Беларуси свой Байкал. Показываем озеро Долгое и другие уникальные водоёмы Глубокского района

Самое же чистое озеро Беларуси – Южный Волос в Браславском районе. В его глубинах обитают древнейшие существа: похожие на рачков, без микроскопа некоторых и не разглядеть. Причём у нас этих водных обитателей целых четыре вида – такого больше нет нигде в Европе! Возможность исследовать их появилась только в новейшей истории – в 2008 году учёные отправились в совместную экспедицию с дайверами.

Андрей Лихачев, руководитель дайвинг-клуба:

Это озеро можно смело отнести к озёрам мирового или как минимум европейского значения. Это чистые озера, которые сохранили вот эту реликтовую фауну за многие тысячи лет.

«Голубое ожерелье» Беларуси: Браславские озёра. Их сапфировый блеск всегда манил отдыхающих: первую здравницу здесь открыли еще в конце XIX века. В советские времена регион оккупировали туристы с палатками, что сказалось на природе. Только в 1995 году решили сохранить её для будущих поколений – создали здесь национальный парк. Почему на отдых в Браслав едут жители Крыма и американские дипломаты

И тут вновь поселились редкие птицы – счёт белых цапель шёл на единицы, а сейчас вид даже исключили из Красной книги. Здесь вновь зацвели уникальные растения.

Виктор Куель, начальник Браславской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

«Надбородник безлистный» – около 100 лет эта орхидея считалась исчезнувшей с территории Беларуси. Но несколько лет назад в одном из лесных массивов Браславщины этот вид был найден и теперь вновь внесён в Красную книгу Беларуси.