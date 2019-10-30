В его глубинах обитают древнейшие существа – такого больше нет в Европе! Показываем удивительные озёра Беларуси

Под этой водой живут необычные существа – появившиеся ещё в эпоху динозавров. Какие тайны хранят наши озёра, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».
Под этой водой живут необычные существа – появившиеся ещё в эпоху динозавров. Какие тайны хранят наши озёра, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».
Беларусь Синеокая называют нашу страну, край озёр. Их свыше 10 тысяч. Самое большое озеро – Нарочь, самое глубокое – Долгое, а самое романтичное – Свитязь: его воспевал Адам Мицкевич, любивший прогуливаться по берегу со своей возлюбленной, сегодня эту традицию переняли влюбленные парочки.
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Самое же чистое озеро Беларуси – Южный Волос в Браславском районе. В его глубинах обитают древнейшие существа: похожие на рачков, без микроскопа некоторых и не разглядеть. Причём у нас этих водных обитателей целых четыре вида – такого больше нет нигде в Европе! Возможность исследовать их появилась только в новейшей истории – в 2008 году учёные отправились в совместную экспедицию с дайверами.
Андрей Лихачев, руководитель дайвинг-клуба:
Это озеро можно смело отнести к озёрам мирового или как минимум европейского значения. Это чистые озера, которые сохранили вот эту реликтовую фауну за многие тысячи лет.
«Голубое ожерелье» Беларуси: Браславские озёра. Их сапфировый блеск всегда манил отдыхающих: первую здравницу здесь открыли еще в конце XIX века. В советские времена регион оккупировали туристы с палатками, что сказалось на природе. Только в 1995 году решили сохранить её для будущих поколений – создали здесь национальный парк.
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И тут вновь поселились редкие птицы – счёт белых цапель шёл на единицы, а сейчас вид даже исключили из Красной книги. Здесь вновь зацвели уникальные растения.
Виктор Куель, начальник Браславской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
«Надбородник безлистный» – около 100 лет эта орхидея считалась исчезнувшей с территории Беларуси. Но несколько лет назад в одном из лесных массивов Браславщины этот вид был найден и теперь вновь внесён в Красную книгу Беларуси.
Туристы к нам едут и за большим уловом – ведь наши водоёмы богаты разнообразной рыбой – её целых 60 видов! У нас даже чемпионаты по ловле проводят. И на Браславских озёрах первыми рассвет встречают рыбаки. 10 тысяч лет назад создал эту красоту ледник. Блестящее кружево воды, холмистый рельеф, так не похожий на спокойные белорусские пейзажи.
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