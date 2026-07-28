Этому озеру 250 тыс. лет! Окунулись в атмосферу полесской ривьеры в Лунинецком районе

Поднять паруса! Прямо по курсу – любимое место всех лунинчан и туристов – Белое озеро. Словно бриллиант в лесной огранке, чистейшая вода – подарок днепровского ледника. Этой жемчужинке примерно 250 тысяч лет. Уровень прозрачности здесь 4 метра, рассказали в программе «Путёвка BY».

Но сразу скажем: в разгар лета о месте под солнцем нужно позаботиться заранее. За релаксом съезжаются все регионы, выстраиваются огромные очереди авто и образуются целые палаточные городки. Волшебный вайб того стоит. Берите сапборды, активности, наслаждайтесь водной гладью и золотистым песком. Полесская ривьера вдохновит и обновит. Лесная романтика, босоногий релакс и гостевой домик – все о новой экотропе «Белое озеро».

Владимир Ильючик, помощник лесничего Лунинецкого лесничества:

Озеро с запада на восток – 400 метров, с севера на юг – 530-540 метров, его площадь где-то 23 гектара. В глубину замеры показали, что 16-80 метров. Но, к сожалению, в связи с мелиорацией связь реки Припять с Белым озером потерялась. В настоящий момент именно оно пополняется только атмосферными осадками. Поэтому озеро именно мелеет. Стоим в этом месте, где произрастает Лобелия Дортмана.

Владимир Ильючик:

Вы можете наблюдать, она цветет белыми или голубовато-белыми цветками. Произрастает только в трех странах Европы. Есть в Эстонии, в Латвии и у нас, в Беларуси. И это своеобразный индикатор. Она произрастает именно там, где чистая вода. Волна счастья.

Бирюзовые пейзажи – «кайфун» для туристов. Вода как рукой снимает всю усталость, дарит силы и бодрость. Это место для лунинчан всегда будет памятным.