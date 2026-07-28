Прямой эфир

Этому озеру 250 тыс. лет! Окунулись в атмосферу полесской ривьеры в Лунинецком районе

28 июля 2026 15:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Поднять паруса! Прямо по курсу – любимое место всех лунинчан и туристов – Белое озеро. Словно бриллиант в лесной огранке, чистейшая вода – подарок днепровского ледника. Этой жемчужинке примерно 250 тысяч лет. Уровень прозрачности здесь 4 метра, рассказали в программе «Путёвка BY». 

Этому озеру 250 тыс. лет! Окунулись в атмосферу полесской ривьеры в Лунинецком районе-2

Но сразу скажем: в разгар лета о месте под солнцем нужно позаботиться заранее. За релаксом съезжаются все регионы, выстраиваются огромные очереди авто и образуются целые палаточные городки. Волшебный вайб того стоит. Берите сапборды, активности, наслаждайтесь водной гладью и золотистым песком. Полесская ривьера вдохновит и обновит.

Лесная романтика, босоногий релакс и гостевой домик – все о новой экотропе «Белое озеро».

Этому озеру 250 тыс. лет! Окунулись в атмосферу полесской ривьеры в Лунинецком районе-4

Владимир Ильючик, помощник лесничего Лунинецкого лесничества:
Озеро с запада на восток – 400 метров, с севера на юг – 530-540 метров, его площадь где-то 23 гектара. В глубину замеры показали, что 16-80 метров. Но, к сожалению, в связи с мелиорацией связь реки Припять с Белым озером потерялась. В настоящий момент именно оно пополняется только атмосферными осадками. Поэтому озеро именно мелеет. Стоим в этом месте, где произрастает Лобелия Дортмана. 

Этому озеру 250 тыс. лет! Окунулись в атмосферу полесской ривьеры в Лунинецком районе-6

Владимир Ильючик:
Вы можете наблюдать, она цветет белыми или голубовато-белыми цветками. Произрастает только в трех странах Европы. Есть в Эстонии, в Латвии и у нас, в Беларуси. И это своеобразный индикатор. Она произрастает именно там, где чистая вода. Волна счастья. 

Этому озеру 250 тыс. лет! Окунулись в атмосферу полесской ривьеры в Лунинецком районе-8

Бирюзовые пейзажи – «кайфун» для туристов. Вода как рукой снимает всю усталость, дарит силы и бодрость. Это место для лунинчан всегда будет памятным. 

Этому озеру 250 тыс. лет! Окунулись в атмосферу полесской ривьеры в Лунинецком районе-10

До Великой Отечественной войны здесь была процветающая деревня, 40 домов и больше сотни жителей. Они помогали партизанам едой и одеждой. Узнав об этом, гитлеровцы зверски отомстили. 19 января 1944-го они сожгли деревню и убили 57 жителей. Сегодня в память о сестре Хатыни молчит мемориал. В честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков Лунинецкий лесхоз высадил памятную аллею.

# Озера # природа Беларуси # Природа и человек

Другие новости рубрики

Все новости
Красное золото Полесья! Побывали на клубничном фестивале в Лунинецком районе
28 июля 2026 15:00

Красное золото Полесья! Побывали на клубничном фестивале в Лунинецком районе

Гастротуризм набирает обороты: в Беларуси работают 243 объекта национальной кухни
16 июля 2026 07:07

Гастротуризм набирает обороты: в Беларуси работают 243 объекта национальной кухни

Беларусь и Китай договорились о поэтапном расширении маршрутной сети полетов
22 июня 2026 17:02

Беларусь и Китай договорились о поэтапном расширении маршрутной сети полетов