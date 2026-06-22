Палужское водохранилище овеяно таинственной легендой – вот какой

В Краснопольском районе до России – рукой подать. Здесь можно удивиться народному строю, посмотреть спектакль, отведать форель и авторские сыры, испить родниковой воды и даже найти свое место силы. Отправляемся в далекий и удивительный регион с программой «Путевка BY».

За космическими видами отправляемся на Палужское водохранилище. Это настоящий оазис для местных и туристов. Сюда приезжают не только принять солнечные ванны и отдохнуть от суеты, но и за отличным клевом. Рыбалка – 10 из 10. Здесь водится щука, карась, плотва, ерши, окуни и даже раки, что говорит о чистоте воды.

Что посмотреть туристам в Краснополье и кто из знаменитых белорусов – уроженец района? Читайте здесь.

Но конкуренция в сезон нешуточная, так что позаботьтесь о тепленьком местечке заранее. Недавно на пляж завезли свежий песок, установили новые лежаки и раздевалку. Все для комфортных летних каникул. За безопасностью следят дежурные спасатели. В перспективе добавить лодки и катамараны, чтобы можно было насладиться водным зазеркальем и стать еще счастливее.

Петр Понимаев, председатель Горского сельсовета:

Водохранилище было создано в 1990 году. Это искусственный водоем, расположен на реке Палуж, между деревней Дубровка и Горами. Общей площадью 136 гектаров, протяженностью где-то 7,8 километра. В летний период у нас дети отдыхают, лагеря передвижные палаточные. Они здесь и рыбу ловят, и пищу готовят сами, помогают иногда наводить чистоту на прибрежной полосе.

Рядом деревня Дерновая находится. В прошлом году семь участков купили для строительства домов.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Такая идиллия за окном! Мне кажется, у вас скоро и агроусадьба должна какая-то появиться. Наверное, приезжают не только местные.

Петр Понимаев:

Не только из Краснопольского района. Соседние районы, ближнее зарубежье, из России – Брянская область, Смоленская область. Приезжают рыбаки.