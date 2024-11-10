Китайцы очень любят наши товары! Чем удивляла Беларусь на выставке в Поднебесной?

Рынок КНР растет не по дням, а по часам. В ближайшие годы Китай готов импортировать на триллионы долларов. Это дополнительные возможности для наших предприятий. А чтобы плавно зайти на китайский рынок, на неделе отечественный бизнес отправился в Шанхай, где проходит всемирно известная выставка импорта. Из Китая передает Ольга Масловская.

Седьмая выставка импорта в Шанхае и самая представительная. Наша страна – неизменный участник всех масштабных бизнес-форумов. У Беларуси на шанхайском ЭКСПО свой национальный павильон. Такая возможность принимающая сторона предоставила далеко не каждому государству. Строки о Беловежской пуще в эти дни услышали все посетители выставки, и это еще одно подтверждение всепогодного и всестороннего стратегического сотрудничества Беларуси и КНР.

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

Те достижения, которые сегодня есть, в их основе дружба наших лидеров, нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко и председателя Китайской Народной Республики, товарища Си Цзиньпина. Серьезнейшая база сделана, на которой мы дальше выстраиваем всю конструкцию сотрудничества наших государств. Сотрудничество с Беларусью в Китае ценят высоко. И вот тому подтверждение: в национальном павильоне Поднебесной кусочек белорусской столицы. Макет нового бассейна, возведенного китайскими друзьями для белорусских спортсменов, украшает выставочный зал.

Сейчас мы находимся в павильоне, где представлено огромное количество зданий, которые были созданы для комьюнити и для спортивного будущего нашего человечества. Это здание было построено в городе Минске, столице Беларуси. Это совместный китайско-белорусский проект, который был представлен буквально на этой неделе. И мы надеемся, что этот проект улучшит жизнь многих людей. В поисках новых партнеров в Шанхай приехали представители белорусских предприятий. Амбициозных проектов не счесть: от строительства нового предприятия по производству упаковки тетрапак до возведения теплиц пятого поколения. Китайские инвестиции и технологии придутся кстати.