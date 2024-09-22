Как женщины смотрят на современный мир и что предлагают для решения международных задач? Итоги форума в Санкт-Петербурге

О мировых проблемах на неделе говорили и в Санкт-Петербурге, где в рамках отдельного форума собрались женщины-лидеры из разных стран. В северную столицу России отравились и представительницы Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На пленарном заседании Наталья Кочанова отметила, что участницы этой встречи едины в стремлении к миру, гармонии, совершенству, а также готовы отстаивать семейные ценности. Вообще, более 2 тысяч женщин собрались на этой площадке. Видимо, действительно назрела необходимость поговорить. Но не подумайте, никаких гендерных перегибов. На форуме слово давали и мужчинам. К примеру, на пленарном заседании выступил Владимир Путин и назвал этот форум одной из самых авторитетных площадок. Женщины часто обладают большей мудростью и кругозором, что позитивно отражается на мировой политике, где сегодня в основном доминирует мужское мнение. В той же Великобритании, к примеру, ключевые дипломатические посты в МИД занимают исключительно мистеры, а для мисс и миссис в большинстве отведены другие роли. Как женщины смотрят на современный мир и что предлагают для решения международных задач? С участницами форума пообщалась Ольга Масловская.

Три дня мозгового штурма по самым разным направлениям: медицина, IT, развитие промышленной кооперации между странами, при этом сохранение культурного кода наций и ценностей традиционной семьи. Ольга Масловская, корреспондент:

В исторических стенах Таврического дворца, пропитанных величием и традициями. Нынешний форум принимает более 2 тысяч участниц. И это рекордное количество женщин, которые хотят быть услышанными. О недопущении развязывания мировой войны с трибуны пленарной сессии говорили лидеры мнений из разных стран. И роль женщин в сохранении стабильности высока. Мудрость и дар материнства – антагонисты войны.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы осуждаем нелегитимную санкционную политику стран Запада, создание искусственных барьеров для перемещения грузов и товаров, свободы передвижения граждан, а также многочисленные дискриминационные решения в странах так называемой «развитой демократии», в основе которых – грубые нарушения прав человека. Призываем международные организации эффективно выполнять свои мандаты, обеспечивать соблюдение принципа суверенного равенства государств. Тему мира и взаимного уважения продолжил президент России Владимир Путин. В приветственном слове в день открытия форума подчеркнул колоссальную созидательную роль женщины.

Владимир Путин, президент России:

Ваш голос слышат и с ним считаются правительства разных стран. Ваши рекомендации принимают во внимание крупнейшие международные организации. Такое участие и активная работа крайне важны для процесса построения многополярного, справедливого и подлинно свободного мира.

Продолжение разговора уже в режиме двусторонних встреч. В числе визави спикера верхней палаты белорусского парламента Натальи Кочановой – ее коллеги из России и Узбекистана. А также вице-президент Республики Уганда Джессика Алупо. Предложение посетить Беларусь с официальным визитом. И – пока краткий – разговор о перспективах сотрудничества. Наталья Кочанова:

У нас достаточно хорошо развитая система здравоохранения, образование, культура. Поэтому мы с удовольствием готовы принимать на обучение вашу молодежь в наших высших учебных заведения, средних специальных учебных заведениях. Это все можно будет обсудить в ходе наших встреч, которые несомненно должны пройти. Сегодня невозможно найти отрасль, в которой бы не была заметна роль женщины. Работа тематических секций – самая напряженная часть форума. Обсуждали проблемные вопросы, делились опытом внедрения новых технологий в разные сферы жизни.

Лилия Гумерова, председатель Комитета Совета Федерации России по науке, образованию и культуре:

Это прорывные технологии в области микроэлектроники, проекты, которые на стыке наук сегодня находятся. Они пользуются большой популярностью. Нам очень приятно, что женщины из Кубы, Египта, Молдовы, африканских стран заявились на нашу секцию. Всероссийскую популярность набирает проект врача и психолога Аллы Раковой из Нижнего Новгорода. В ее Академию бережного взросления «Смородина» приходят мамы с дочерями-подростками. Там наставники на языке современной молодежи рассказывают о репродуктивном здоровье, нравственных ценностях, жизни в семье и радости материнства.

Алла Ракова, директор Академии бережного взросления «Смородина» (г. Нижний Новгород):

На настоящий момент базовую программу трехмесячную у нас прошли более 250 семей. И горжусь я такими результатами, что наши девчонки после того, как проходят наши программы, примеряют на себя будущее материнство. Хотя для них изначально, когда они заходят в нашу программу, потому что они молоды, это 18, 14, 15 лет, они очень эгоцентричны и соответствуют современным трендам. Они не смотрят в сторону того, что когда-то будут мамами. Но после того, как они проходят нашу программу, они говорят: вот когда я буду мамой, у меня будет столько-то детей… Я понимаю, что мы победили. Проект презентовали на площадке форума. Опыт зарубежных коллег полезен Беларуси. Конечно, рассказываем о достижениях, но забываем и учиться. Только в этом случае возможно развитие.