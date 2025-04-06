8 тысяч км не преграда! Какие планы у Вьетнама и Беларуси? Результаты выставки Vietnam Expo

Вьетнам за последние годы нарастил как экономические, так и политические мускулы, приобрел международный вес, и сейчас Ханой – один из основных партнеров Минска в Азии, с которым нам бы хотелось установить более прочный контакт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Было бы желание, и оно есть. Об этом говорят результаты международной выставки Vietnam Expo, которая прошла на неделе в Ханое и где были представлены белорусские производители. Наша делегация возвращается домой с новым контрактом на поставку белорусской говядины, что было весьма непросто. Переговоры шли 6 лет. Но результат того стоит. А что еще объединяет Беларусь и Вьетнам? В Ханой отправилась Ольга Масловская.

Далекий близкий Вьетнам. 8 тысяч километров не преграда, если речь идет о дружбе. Добрые отношения связывают наши страны еще со времен Советского Союза. Здесь помнят и ценят помощь союзников в борьбе за независимость. Поэтому белорусам во Вьетнаме рады. Сделка на миллион! Белорусский павильон открылся на выставке «Вьетнам Экспо» – какие контракты уже подписали? Подробности.

Новых направлений для сотрудничества достаточно. Их готовы обсуждать. В октябре 2024-го на полях саммита БРИКС в Казани Президент Александр Лукашенко провел переговоры с премьер-министром Вьетнама. А уже в мае Минск готовится к визиту вьетнамской стороны – на высшем уровне. Политическая воля есть – дело за управленцами и бизнес-кругами. Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Транспортная составляющая для конкуренции на рынке очень важна. Мы в правительстве над этим работаем. Премьер-министром создана рабочая группа. И в первом полугодии мы реализуем проект по доставке белорусских товаров до потребителя. Подробности.

На неделе в Ханое свою продукцию презентовали белорусские предприятия. Международная выставка Vietnam Expo – событие с историей. Она проходит уже более 30 лет. Нынешний форум собрал 500 компаний из разных стран. Пока только на Expo вьетнамский потребитель может оценить качество белорусских мясных изделий. Но скоро – премьера на полках супермаркетов. Сейчас идет процесс сертификации говядины. В Ханое обсудили последние нюансы. Белорусская делегация работает во Вьетнаме – о чем договорились две страны? Рассказываем главное. С 2022 по 2024 годы товарооборот между Беларусью и Вьетнамом увеличился более чем на 35 %. Но можем больше. Особенно в кооперации усилий. Важным шагом стала взаимная отмена виз – с 30 января этого года. В Ханое обсудили и дальнейшие планы: в течение года белорусская национальная авиакомпания начнет полетную программу во Вьетнам.

Ольга Шапкова, заместитель директора департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Конечно, это будет туристическое направление. Авиакомпания «Белавиа» выбирает сейчас наиболее благоприятное направление для обеспечения спроса. Выставка – самый эффективный способ найти новых партнеров. Бизнесмен из Ханоя здесь именно для этого. Много лет поставляет во Вьетнам чулочно-носочные и корсетные изделия из Беларуси. Пока в списке поставщиков одно белорусское предприятие. Готов рассмотреть предложения и других производителей.