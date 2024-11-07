Белорусский молокозавод заключил контракт с китайской компанией на 1 млн долларов
Первые миллионные контракты заключили белорусские молокоперерабатывающие предприятия на 7-й Китайской международной выставке импорта в Шанхае. А ученые договорились совместно разрабатывать новые технологии для углубленной переработки сельскохозяйственного сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, в общем объеме пищевой промышленности производство молочных продуктов в Беларуси составляет около 29 % и в 2,5 раза превышает потребности внутреннего рынка. Поэтому возможности для экспорта хорошие, а рынок Китая – сегодня, пожалуй, самый емкий.
Ольга Масловская, корреспондент:
Первые весомые результаты участия в Шанхайской выставке есть у наших переработчиков. Молокозавод из Брестской области подписал контракт с китайской компанией на поставку сухого обезжиренного молока на общую сумму один миллион долларов. Технологией производства востребованного в Поднебесной продукта предприятие владеет уже более полувека.
Наталья Бабкович, главный технолог ОАО «Лунинецкий молочный завод»:
Он приезжал, был у нас в гостях в Беларуси, наша продукция понравилась. Заключили договор на поставку сухого обезжиренного молока, мелкая фасовка по 400 грамм.
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