Белорусский молокозавод заключил контракт с китайской компанией на 1 млн долларов

Лукашенко – губернатору Сахалинской области: «Нам надо быть независимыми по всем направлениям!»

«И думаю, что за следующую пятилетку, если, конечно, нас будут вот так давить, мы выйдем на практически полное импортозамещение. Если давления не будет, можем расслабиться. Поэтому все эти санкции, знаете, они и время возможностей».