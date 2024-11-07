На выставке импорта в Шанхае показали макет нового минского бассейна – что ещё было в павильонах?

Первые миллионные контракты заключили белорусские молокоперерабатывающие предприятия на 7-й Китайской международной выставке импорта в Шанхае. А ученые договорились совместно разрабатывать новые технологии для углубленной переработки сельскохозяйственного сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на праздничное окончание недели, у белорусских участников Шанхайского форума эти дни очень насыщенные и напряженные. Национальный павильон посещают гости с тем, чтобы узнать о туристическом потенциале нашей страны. Выставочный центр работает почти круглые сутки. Ольга Масловская о важных итогах и ярких впечатлениях от третьего дня бизнес-форума.

В белорусском национальном павильоне деловая программа сегодня началась с подписания знакового документа. Вместе разрабатывать новые технологии в молочном производстве будут Институт мясо-молочной промышленности Национальной академии наук, Аграрный центр научно-технических инноваций из Пекина и белорусское представительство китайского производственного предприятия «СИНОМАЧБЕЛ». Сегодня Беларусь производит почти 9 миллионов тонн молока в год. Страна входит в пятерку мировых экспортеров молочной продукции и уверенно удерживает третье место по экспорту масла и сухой сыворотки, четвертое – по экспорту сыра; пятое – по продажам сухого обезжиренного молока. Поэтому в перерабатывающей отрасли обмен знаниями и технологиями может быть полезен как белорусской, так и китайской стороне. По переработке молочной сыворотки Беларусь опережают только США – Гордей Гусаков.

В поисках новых партнеров и предприятия нефтехимической отрасли Беларуси. Бобруйский производитель автомобильных шин работает с китайской стороной в двух направлениях: это наука и трансфер технологий, а также закупка сырья. В этот раз в Шанхай приехали, чтобы решить еще одну задачу.

Владимир Черток, первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Белшина»:

Мы прорабатываем вопрос закупки оборудования для производства шин. Были переговоры вчера, расставили определенные точки, определили векторы. Китайский рынок достаточно развит по технологическому оборудованию, я уже отмечал, что шинные заводы есть. Они эксплуатируют оборудование и его же производят. Большой беды нет, мы переориентировались. Белорусский молокозавод заключил контракт с китайской компанией на 1 млн долларов.

А вот гомельский производитель зерноуборочных комбайнов планирует возобновить поставку своей техники в Китай. Несколько лет назад продавали машины северным регионам КНР. Собираются вернуться. И хоть конкуренция серьезная, козыри у белорусских машиностроителей серьезные. Денис Поправка, первый заместитель директора продаж и сервиса ОАО «Гомсельмаш»:

Наша задача на данной выставке – это показать то, что мы выпускаем. Что наша техника сопоставима по своим характеристикам с теми же западными аналогами, что мы можем делать технику, которая необходима региону, куда мы приехали. И, соответственно, посмотреть, что предлагают конкуренты, какие новые технологии.