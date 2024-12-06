Шоу такого масштаба в Беларуси ещё не было! Уникальный проект пройдёт на сцене «Минск-Арены»

Белорусская шоу-индустрия претендует на золотую медаль в организации грандиозного спортивно-развлекательного проекта «Время наших побед», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это тот случай, когда получится прыгнуть выше головы. Место проведения – «Минск-Арена». В постановке задействованы 900 человек, а на трибунах ожидают не менее 7 тысяч. Мероприятие не коммерческое и рассчитано на молодежь. Самые яркие моменты покажут наши коллеги. Телеверсия проекта «Время наших побед» на ОНТ в воскресенье в 17:50.

Светодиодные декорации, тысячи софитов и яркие спецэффекты – все, чтобы ощущение «я не верю своим глазам» не покидало зрителя ни на минуту. «Время наших побед» – шоу, которое стало вызовом для режиссерско-постановочной группы. Но сложно не значит невыполнимо – с таким настроением команда создает шедевр. 7 декабря на «Минск-Арене» пройдет спортивно-развлекательное мероприятие «Время наших побед».

Елена Лобач, художественный руководитель режиссерско-постановочной группы:

В чем особенность этого шоу? Это шоу без ведущих. Номера чудесные, технически все продумано, но сейчас наша задача – чисто, быстро, незаметно сделать так, чтобы на сцене появлялся реквизит и появлялись наши артисты.

Зрителями метаморфоз станут 7 тысяч человек. Проект социальный. Приглашение на перформанс получили студенты и рабочая молодежь из всех регионов страны.

Шоу такого масштаба в Беларуси прежде не создавали. А поскольку и спортсмены, и артисты – люди суеверные, то пока шепотом говорят: в случае успеха представление увидит широкий зритель.