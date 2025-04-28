Фальсификация истории СССР – кому мешает жить подвиг советских солдат? Союзный форум проходит в Волгограде

Не только тихая память, но и громкая правда о событиях Великой Отечественной и Великой Победе советского народа над «вирусом фашизма» 8 десятилетий назад. Сегодня миллионы белорусов и россиян следуют именно этому правилу – с поправкой на нынешние мировые обстоятельства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И как в этих обстоятельствах, когда «белое» пытаются представить «черным», когда прилагают усилия, чтобы переписать историю, как передать бесценное наследие – нашу память – будущим поколениям? Как не позволить подменить факты циничной ложью? Ответы на эти вопросы сообща 28 апреля ищут участники союзного форума. Из города-героя Волгограда передает Ольга Масловская.

Сегодня наследники Победы собрались в Волгограде. Регион традиционно считается оплотом исторической памяти, патриотического воспитания и народной дипломатии.

Ольга Масловская, корреспондент:

В важные даты город-герой становится одним из ключевых центров торжеств. Сюда приезжают тысячи гостей из разных стран и регионов Союзного государств. К юбилею Великой Победы в Волгоградской области пройдет порядка тысячи мероприятий, среди которых авиашоу, военно-исторические реконструкции и концерты. Главное, чтобы помнили. 27 миллионов жизней – такую цену советская страна заплатила за право всего мира дышать свободно. Наши деды и прадеды стояли насмерть, чтобы остановить фашизм. Сегодня это наша задача. Ведь попытки переписать историю и оправдать зверства захватчиков происходят все чаще, значит, тем сплоченнее надо быть нам. Читайте здесь.

«Великое наследие – общее будущее». В эти дни город-герой Волгоград принимает форум Союзного государства. В числе участников – делегация белорусских парламентариев, общественных деятелей, представителей научных кругов. Участники посетили памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. От Национального собрания Беларуси к Вечному огню в Зале Воинской Славы лег венок из живых цветов. Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы должны еще раз вернуться к величию подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны и на примере Сталинградской битвы еще раз показать, в чем состоит это величие. Мы не допустим искажения той правды, которая была в те годы. Это мощнейшая площадка, присутствуют 20 делегаций, не только страны СНГ, но и дружественные нам парламенты дружественных нам стран примут участие. Это и своеобразный обмен опытом по патриотическому воспитанию молодежи.

Затем началась работа в секциях. Звучат доклады, идет обмен мнениями – как защитить общую историю?