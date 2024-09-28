Школы, детсады, станции водоподготовки – какие объекты возводят белорусы в Ленобласти России?

Белорусские специалисты возводят важные объекты в Ленинградской области. Этот российский регион для нас – один из ключевых партнеров. Вопросы сотрудничества в июне 2024 года во время встречи в Минске Александр Лукашенко обсуждал с губернатором Александром Дрозденко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одним из важных векторов взаимодействия была определена сфера строительства. И в качестве приоритета здесь – возведение социальных объектов. Под Санкт-Петербургом уже близится к завершению строительство современной школы. Помощь Беларусь оказывает и в реализации федеральной программы «Чистая вода». Больше половины работающих в Ленобласти станций водоподготовки именно белорусского производства. Прочный фундамент сотрудничества и чистые перспективы артезианских скважин с российской пропиской – в репортаже Ольги Масловской.

Новоселье – современный пригород Санкт-Петербурга. По задумке, этот спальный район должен стать максимально комфортным для жильцов. Строятся уютные кварталы, поликлиника, сразу две школы. Одну из них возводят белорусские специалисты.

Уже в следующем сентябре здесь будут звонки, будут дети, будут учителя, будут уроки. Это будет школа будущего. В новой школе будут учиться свыше 800 одаренных детей – учебное заведение с художественным уклоном. Наряду с учебными классами предусмотрены студии дизайна, скульптуры и живописи, класс пения и музыки, кинофотостудия.

Илья Мелешкевич, производитель работ РУП «Белстройцентр»:

В формате данного объекта применялось очень много таких достаточно нестандартных технических решений. У нас достаточно большие высоты помещений, порядка 12 метров. Приходилось применять некоторую строительную смекалку. При возведении железобетонного каркаса, при устройстве каменной кладки на объекте трудилось порядка 100-120 человек на пике.

В школьном городке обустроят футбольное поле, площадки для игровых видов спорта, беговые дорожки с современным покрытием. Проект сложный. В приоритете – безопасность и комфорт. Украшением микрорайона Усть-Славянка в Санкт-Петербурге стал новый детский сад. Его белорусские строители возвели всего за год. Он рассчитан на 8 групп разного возраста, начиная с одного года, и может принять 190 детей.

Марина Березина, заместитель заведующего детского сада № 54 Невского района Санкт-Петербурга (Россия):

У нас отдельный музыкальный зал, у нас отдельный физкультурный зал, у нас есть бассейн. Каждая группа имеет свое особенное оформление, это сделан акцент на возраст, то есть для более старших это алфавит, буквы, цифры, то для более младшего возраста это какие-то зверюшки.