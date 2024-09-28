Прямой эфир

Школы, детсады, станции водоподготовки – какие объекты возводят белорусы в Ленобласти России?

28 сентября 2024 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские специалисты возводят важные объекты в Ленинградской области. Этот российский регион для нас – один из ключевых партнеров. Вопросы сотрудничества в июне 2024 года во время встречи в Минске Александр Лукашенко обсуждал с губернатором Александром Дрозденко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из важных векторов взаимодействия была определена сфера строительства. И в качестве приоритета здесь – возведение социальных объектов. Под Санкт-Петербургом уже близится к завершению строительство современной школы. Помощь Беларусь оказывает и в реализации федеральной программы «Чистая вода». Больше половины работающих в Ленобласти станций водоподготовки именно белорусского производства.

Прочный фундамент сотрудничества и чистые перспективы артезианских скважин с российской пропиской – в репортаже Ольги Масловской.

Школы, детсады, станции водоподготовки – какие объекты возводят белорусы в Ленобласти России?-2

Новоселье – современный пригород Санкт-Петербурга. По задумке, этот спальный район должен стать максимально комфортным для жильцов. Строятся уютные кварталы, поликлиника, сразу две школы. Одну из них возводят белорусские специалисты.

Школы, детсады, станции водоподготовки – какие объекты возводят белорусы в Ленобласти России?-4

Уже в следующем сентябре здесь будут звонки, будут дети, будут учителя, будут уроки. Это будет школа будущего.

В новой школе будут учиться свыше 800 одаренных детей – учебное заведение с художественным уклоном. Наряду с учебными классами предусмотрены студии дизайна, скульптуры и живописи, класс пения и музыки, кинофотостудия.

Школы, детсады, станции водоподготовки – какие объекты возводят белорусы в Ленобласти России?-6

Илья Мелешкевич, производитель работ РУП «Белстройцентр»:
В формате данного объекта применялось очень много таких достаточно нестандартных технических решений. У нас достаточно большие высоты помещений, порядка 12 метров. Приходилось применять некоторую строительную смекалку. При возведении железобетонного каркаса, при устройстве каменной кладки на объекте трудилось порядка 100-120 человек на пике.

Школы, детсады, станции водоподготовки – какие объекты возводят белорусы в Ленобласти России?-8

В школьном городке обустроят футбольное поле, площадки для игровых видов спорта, беговые дорожки с современным покрытием. Проект сложный. В приоритете – безопасность и комфорт. Украшением микрорайона Усть-Славянка в Санкт-Петербурге стал новый детский сад. Его белорусские строители возвели всего за год. Он рассчитан на 8 групп разного возраста, начиная с одного года, и может принять 190 детей.

Школы, детсады, станции водоподготовки – какие объекты возводят белорусы в Ленобласти России?-10

Марина Березина, заместитель заведующего детского сада № 54 Невского района Санкт-Петербурга (Россия):
У нас отдельный музыкальный зал, у нас отдельный физкультурный зал, у нас есть бассейн. Каждая группа имеет свое особенное оформление, это сделан акцент на возраст, то есть для более старших это алфавит, буквы, цифры, то для более младшего возраста это какие-то зверюшки.

Школы, детсады, станции водоподготовки – какие объекты возводят белорусы в Ленобласти России?-12

Улучшение качества жизни людей – цель и этих важных сооружений. Станции водоподготовки, сделанные в Беларуси, очищают воду в городах и поселках Ленинградской области. О накипи в чайнике и рыжем налете на сантехнике у жителей города Луга остались лишь воспоминания.

Подробности в сюжете.

# Беларусь-Россия # Ольга Масловская # Строительство

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «Чем больше идей, тем лучше!» Как в Беларуси развивают инженерную сферу?
28 сентября 2024 16:44

Лукашенко: «Чем больше идей, тем лучше!» Как в Беларуси развивают инженерную сферу?

Дожди и туманы. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси
28 сентября 2024 15:08

Дожди и туманы. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси

В Вене похолодает, в Афинах +32. Погода в Европе на неделю
28 сентября 2024 15:07

В Вене похолодает, в Афинах +32. Погода в Европе на неделю