Сколько домашних животных можно держать в квартире – объяснили специалисты

Ответственное отношение к животным. Вопрос гуманного обращения с питомцами – неотъемлемая часть культуры современного общества и требует особого внимания. Обсудим подробно правовые нормы, которые действуют в Беларуси и вместе разберемся, как помочь животным, которые ищут любящий дом? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Общественный транспорт – о правилах перевозки домашних животных поговорили с экспертом.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Сколько можно питомцев держать в одной квартире? Имеет ли здесь значение метраж квартиры?
Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство»:
Нет, метраж квартиры не имеет значения. Сегодня действующими правилами предусмотрено, что в квартире разрешено содержать не более двух животных. Если в квартире проживает несколько нанимателей либо собственников, то не более одного животного на семью нанимателя, собственника при условии согласия всех совершеннолетних граждан, проживающих в данной квартире.
Юлия Алексеюк:
Давайте представим ситуацию, смоделируем. Например, выявлен факт, что в квартире проживает более двух животных. Что делать в этой ситуации?
Анастасия Воробьева:
Это является нарушением действующих правил. Составляется протокол об административном правонарушении. Здесь ответственность предусматривается до 15 базовых величин. Но хотелось бы сказать, что, как правило, когда в квартире содержится более двух животных, здесь еще и нарушается правило содержания жилых и вспомогательных помещений. Потому что с большим количеством животных невозможно, как правило, содержать квартиру в чистоте и порядке. Здесь владелец животного может быть привлечен к ответственности, в том числе за нарушение этих правил. Здесь уже предусмотрена ответственность до 20 базовых величин.
Юлия Алексеюк:
Оксана Николаевна, может быть, все-таки нужно доработать как-то эти нормы еще?
Оксана Давыденко, глава Ассоциации зоозащитных организаций:
Дело в том, что законом, который был принят, не установлено ограничения. Но тем не менее пока нас сдерживают правила. Мы в своей части активно всегда возражали против этого. Потому что на практике опять-таки есть граждане, которые содержат одно животное, которое мешает всем жителям, подъезда, дома и всего прочего. Плюс мы считаем, что действительно без привязки к метражу квартиры эта норма выглядит довольно странно. Потому что держать двух догов в однушке и трех котов в трехкомнатной квартире – это совсем разные вещи. Нарушителем будет являться человек, который держит трех котов как раз таки. Поэтому мы активно возражаем против этого. Я надеюсь, что все-таки в обновленных правилах эта норма будет смягчена.
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