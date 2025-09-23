Сколько домашних животных можно держать в квартире – объяснили специалисты

Ответственное отношение к животным. Вопрос гуманного обращения с питомцами – неотъемлемая часть культуры современного общества и требует особого внимания. Обсудим подробно правовые нормы, которые действуют в Беларуси и вместе разберемся, как помочь животным, которые ищут любящий дом? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ. Общественный транспорт – о правилах перевозки домашних животных поговорили с экспертом. Юлия Алексеюк, ведущая:

Сколько можно питомцев держать в одной квартире? Имеет ли здесь значение метраж квартиры?

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство»:

Нет, метраж квартиры не имеет значения. Сегодня действующими правилами предусмотрено, что в квартире разрешено содержать не более двух животных. Если в квартире проживает несколько нанимателей либо собственников, то не более одного животного на семью нанимателя, собственника при условии согласия всех совершеннолетних граждан, проживающих в данной квартире. Юлия Алексеюк:

Давайте представим ситуацию, смоделируем. Например, выявлен факт, что в квартире проживает более двух животных. Что делать в этой ситуации? Анастасия Воробьева:

Это является нарушением действующих правил. Составляется протокол об административном правонарушении. Здесь ответственность предусматривается до 15 базовых величин. Но хотелось бы сказать, что, как правило, когда в квартире содержится более двух животных, здесь еще и нарушается правило содержания жилых и вспомогательных помещений. Потому что с большим количеством животных невозможно, как правило, содержать квартиру в чистоте и порядке. Здесь владелец животного может быть привлечен к ответственности, в том числе за нарушение этих правил. Здесь уже предусмотрена ответственность до 20 базовых величин. Юлия Алексеюк:

Оксана Николаевна, может быть, все-таки нужно доработать как-то эти нормы еще?