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Общественный транспорт – о правилах перевозки домашних животных поговорили с экспертом

23 сентября 2025 07:40
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Ответственное отношение к животным. Вопрос гуманного обращения с питомцами – неотъемлемая часть культуры современного общества и требует особого внимания. Обсудим подробно правовые нормы, которые действуют в Беларуси и вместе разберемся, как помочь животным, которые ищут любящий дом? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Какие общественные места в Беларуси разрешено посещать с домашними животными – ответила эксперт.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Какие предусмотрены правила перевозки домашних животных в общественном транспорте?

Общественный транспорт – о правилах перевозки домашних животных поговорили с экспертом-2

Оксана Давыденко, глава Ассоциации зоозащитных организаций:
Буквально после того, как закон вступил в силу, мы сразу же отправились на прием к министру транспорта. Для того, чтобы поговорить о том, почему у нас настолько не единообразные правила, что, если честно, в них настолько легко запутаться. Их запомнить просто невозможно. В том числе нас, в частности, волновало, почему нельзя в транспорте – автобусах, троллейбусах, городском транспорте провозить крупную собаку. Это существенно мешает владельцам крупных собак, в том числе добираться до ветклиник, еще как-то вот с этим животным функционировать, скажем так. Поэтому вопрос сложный. Мы надеемся, что все-таки Министерство транспорта нас услышит. Мы наведем хоть какой-то порядок в этой сфере, потому что действительно проблема очень большая.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Домашние животные # Оксана Давыденко

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