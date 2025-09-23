Общественный транспорт – о правилах перевозки домашних животных поговорили с экспертом

Оксана Давыденко, глава Ассоциации зоозащитных организаций:

Буквально после того, как закон вступил в силу, мы сразу же отправились на прием к министру транспорта. Для того, чтобы поговорить о том, почему у нас настолько не единообразные правила, что, если честно, в них настолько легко запутаться. Их запомнить просто невозможно. В том числе нас, в частности, волновало, почему нельзя в транспорте – автобусах, троллейбусах, городском транспорте провозить крупную собаку. Это существенно мешает владельцам крупных собак, в том числе добираться до ветклиник, еще как-то вот с этим животным функционировать, скажем так. Поэтому вопрос сложный. Мы надеемся, что все-таки Министерство транспорта нас услышит. Мы наведем хоть какой-то порядок в этой сфере, потому что действительно проблема очень большая.

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