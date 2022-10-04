«Пересчёт по головам ушёл в прошлое». Сколько животных можно содержать в квартире и зависит ли это от метража?
Бездомные животные – постоянные жители современных городов. Каждый день им приходится бороться за существование и жизнь. К сожалению, с каждым годом количество беспризорных четвероногих увеличивается в геометрической прогрессии. О том, какое наказание должны понести те, кто жестоко обращается с животными, и как заставить людей отвечать за тех, кого они приручили, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Хотелось бы затронуть одну важную тему – это содержание животных дома. Если семья живет в квартире, Оксана, сколько питомцев она может себе завести?
Оксана Давыденко, председатель Ассоциации зоозащитных организаций:
К сожалению, по ныне действующим правилам содержания домашних собак и кошек в квартире многоквартирного жилого дома можно содержать только два животных.
Алеся Лакина:
Зависит от того, сколько комнат в квартире?
Оксана Давыденко:
Нет.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Скажем это сильным и независимым женщинам.
Оксана Давыденко:
Конечно, вы понимаете, что волонтеры иногда выходят за эти рамки. В том числе то, что вы правильно подчеркнули – сейчас это не привязано совершенно к метражу. То есть, условно говоря, один человек может содержать в однушке на каких-нибудь 30 квадратов два алабая – это будет по закону. И второй человек, который может содержать на 180 квадратных метрах два кота – они по факту будут оба соблюдать законодательство. Это, конечно, несправедливо, поэтому мы все-таки в проекте закона предусматриваем, чтобы пересчет по головам ушел в прошлое.
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