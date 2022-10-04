«Пересчёт по головам ушёл в прошлое». Сколько животных можно содержать в квартире и зависит ли это от метража?

Бездомные животные – постоянные жители современных городов. Каждый день им приходится бороться за существование и жизнь. К сожалению, с каждым годом количество беспризорных четвероногих увеличивается в геометрической прогрессии. О том, какое наказание должны понести те, кто жестоко обращается с животными, и как заставить людей отвечать за тех, кого они приручили, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Хотелось бы затронуть одну важную тему – это содержание животных дома. Если семья живет в квартире, Оксана, сколько питомцев она может себе завести?