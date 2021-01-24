Теперь за жестокое обращение над животными можно получить срок до 3 лет. Что ещё изменится в законе?

Новости Беларуси. Мнение белорусов, неравнодушных к животным, услышали. Теперь за жестокое обращение с братьями нашими меньшими можно схлопотать до трех лет лишения свободы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Жестко? Как сказать. Я в недавнем прошлом собачник, а теперь кошатник (у нас в семье их двое – Чарли и Бармалей) не вижу разницы между насилием в отношении человека или моих котов. Те, кто считают себя вправе так относиться к животным, заслуживают самого жесткого наказания. Но все ли кошатники так считают? В студии моя коллега Алена Сырова и ее питомец Теди, он же Теодор. Узнаем из первых уст, насколько актуален такой закон. Алена, может быть, проблема надумана? Алена Сырова, корреспондент:

Хотелось бы верить в то, что все если не с любовью, то с симпатией и без агрессии относятся к своим или чужим питомцам. Особенно это касается белорусов, которые по своему характеру сердобольные и добрые люди. Но, к сожалению, статистика – вещь упрямая. Только за прошлый год составили 69 административных протоколов и завели 17 уголовных дел. Евгений Поболовец:

Уголовные дела, я так понимаю, заводят за убийство питомца.

Алена Сырова:

Да, иногда за убийство с особой жестокостью. И, если учесть, что в нашей стране пока не принято так масштабно привлекать к ответственности всех, кто совершает подобные правонарушения, можно понять, что масштаб трагедии намного больше. Евгений Поболовец:

Я думаю, не все случаи насилия попали в официальную статистику. Какие еще изменения приняты законодательно? Алена Сырова:

Понятное дело, что наказание ужесточили. Кроме того, появились и новые правонарушения, за которые будут привлекать к ответственности. Евгений Поболовец:

К примеру? Алена Сырова:

К примеру, будут наказывать тех горе-владельцев, которые, наигравшись с животными, как с игрушками, выбрасывают их вдоль трассы или на остановках. К сожалению, не редкость. Правда, пока вопрос, как будут искать этих владельцев.

Но обновленное законодательство еще не вступило в силу, потому к ответственности пока привлекают согласно прежним нормам. Буквально на неделе суд в Смолевичах вынес приговор мужчине, которого в окрестностях прозвали собачьим киллером. В августе среди бела дня он привел чужую собаку на одну из строек, задушил и повесил. Его нашли и призвали к ответственности благодаря камерам видеонаблюдения.

Сергей Чеботарев, официальный представитель УВД Миноблисполкома:

К нему обратился его знакомый, попросил избавиться от своей собаки. По словам соседей, эта собака душила кур, поэтому он решил от нее избавиться. В награду пообещал бутылку алкоголя. Мужчина согласился. Будучи в нетрезвом состоянии, пошел на стройку вместе с собакой и повесил ее на поводке, после чего вернулся за наградой. В итоге суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех месяцев ареста. Шокирующая история в Витебске: мужчина зарезал лабрадора. Какое наказание ему грозит? Пока это самый жесткий приговор, вынесенный в новом году по факту жестокого обращения с животными, но в ближайшее время это может измениться.

Светлана Любецкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если раньше по законодательству ответственность наступала за жестокое обращение с животными, повлекшее гибель, увечье, а равно их истязание, то сейчас состав данного административного правонарушения увеличен. Три части статьи предусматривают ответственность за такие правонарушения, причем дополнены ответственностью за жесткое обращение с животным, за исключением его истязания, не повлекшее его гибель или увечье. За это может быть ответственность в виде штрафа до 15 базовых величин. Такие изменения в Уголовном и Административном кодексах стали возможны благодаря активной позиции зоозащитников. Конечно, в сравнении с другими странами, где штрафы измеряются десятками тысяч евро, а свободы лишают на срок до пяти лет, все это кажется несерьезным, но это лишь первый шаг.

Оксана Давыденко, зоозащитник:

Статья 15.45 (жестокое обращение) была крайне скудной. Зоозащитники были едины в одном, что это понятие надо раскрывать как можно обширнее. Кроме того, хотелось бы все-таки, чтобы наказание было более существенным.

Но, даже если наказание предусмотрено законодательством, к сожалению, не всегда и не всех обидчиков привлекают к ответственности. Оксана Давыденко:

В статье 16.29 новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, в частности, будет предусмотрено наказание за избавление от животного. Мы этому очень рады. Но очень сложно пока установить сам факт избавления от животного, потому что сейчас предусмотрена только обязательная регистрация животного. Она не позволяет идентифицировать, чье это животное. То есть, условно говоря, если кто-то содержал кота, нужны свидетельские показания, что это его кот. И здесь помогло бы чипирование, но граждане настроены против чипирования достаточно негативно. Поэтому это проблема.