Какие общественные места в Беларуси разрешено посещать с домашними животными – ответила эксперт

Ответственное отношение к животным. Вопрос гуманного обращения с питомцами – неотъемлемая часть культуры современного общества и требует особого внимания. Обсудим подробно правовые нормы, которые действуют в Беларуси и вместе разберемся, как помочь животным, которые ищут любящий дом? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Общественный транспорт – о правилах перевозки домашних животных поговорили с экспертом.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Есть норма закона, которая регулирует правила поведения с домашними животными в общественных местах. В частности, посещение общественных мест со своими питомцами. Куда можно, куда нельзя сейчас?