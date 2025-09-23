Какие общественные места в Беларуси разрешено посещать с домашними животными – ответила эксперт

Ответственное отношение к животным. Вопрос гуманного обращения с питомцами – неотъемлемая часть культуры современного общества и требует особого внимания. Обсудим подробно правовые нормы, которые действуют в Беларуси и вместе разберемся, как помочь животным, которые ищут любящий дом? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Общественный транспорт – о правилах перевозки домашних животных поговорили с экспертом.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Есть норма закона, которая регулирует правила поведения с домашними животными в общественных местах. В частности, посещение общественных мест со своими питомцами. Куда можно, куда нельзя сейчас?
Оксана Давыденко, глава Ассоциации зоозащитных организаций:
Закон как раз таки установил больше разрешений для посещения с питомцами. Если до существования закона с питомцами однозначно нельзя было в кафе, ни в какие магазины, то законом сейчас как раз предусмотрены послабления. То есть, пожалуйста, в объекты питания стационарные, если владелец разрешил посещение с животным, причем есть табличка об этом специально установленная – можно. Раньше был установлен запрет на посещение с питомцами парков, скверов. Сейчас этого запрета нет. В то же время, когда гражданин все-таки идет в какой-либо парк или сквер, ему нужно было бы посмотреть, не установил ли владелец этого объекта специальный запрет. Потому что есть такое право у владельца. Опять-таки четко понимаем, в продуктовые магазины с животным нельзя ни в каком случае. Есть табличка, нет таблички, закон этого не разрешает. В магазины, там где торгуют непродовольственными продуктами – с учетом того, что решит владелец.
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