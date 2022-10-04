Все собаки были в жутком истощении и обезвоживании. Как волонтеры спасали животных из центра передержки

Бездомные животные – постоянные жители современных городов. Каждый день им приходится бороться за существование и жизнь. К сожалению, с каждым годом количество беспризорных четвероногих увеличивается в геометрической прогрессии. О том, какое наказание должны понести те, кто жестоко обращается с животными, и как заставить людей отвечать за тех, кого они приручили, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «Собачий ад устроила хозяйка центра передержки» Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Еще не забылась та жуткая история под Кореличами, как появилась новая, еще более жестокая. В деревне Высокие Ляды жители нашли десятки трупов, у некоторых еще живых особей были оторваны лапы. По мнению волонтеров, собачий ад устроила хозяйка центра передержки, которой многие доверяли своих питомцев. Цитата одного из волонтеров: «Там не было ни мисок, ни мешков с кормом. Животные сильно обезвожены, их не кормили и не поили. Страшные и боязливые они умирали, погибали и ели друг друга». Оксана, как вообще вскрылся этот ад?

Оксана Давыденко, председатель Ассоциации зоозащитных организаций:

Мне стало известно об этом, когда сообщила одна из волонтеров в нашем чате. Это даже была волонтер – не член ассоциации, она просто выложила видео. Если честно, поверить в это было сложно. Алеся Лакина:

Она выложила это видео. Она проходила мимо, увидела или как это получилось? Оксана Давыденко:

Нет, об этом узнал один из волонтеров в том числе, который поделился с ней видео. Она поделилась с нами. Мы, естественно, стали проверять информацию – это было, наверное, где-то почти в полночь в воскресенье. К полудню понедельника стало известно, что это правда – тогда мы обратились в милицию с заявлением. Собственно, туда уже выехал следователь. «Когда мы их нашли, Честер был один из тех, кто сразу к нам пошел» Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Виктория, Честер, можно сказать, один из выживших чудом из этого ада? Расскажите его историю. Как он выжил и попал к вам?

Виктория Манар, волонтер:

Честер на самом деле один из старожилов, которые оказались в коровнике. Он был там, предположительно, с ноября точно, возможно, даже раньше. Его очень, конечно, спас его характер достаточно контактный. Все-таки он не забивался в уголочек, где-то себе что-то находил покушать из того, что им иногда давали. Когда мы их нашли, Честер был один из тех, кто сразу к нам пошел. Наталья Надольская:

Еще какие-то выжившие были собаки? Виктория Манар:

Да, конечно. Наталья Надольская:

Сколько? Виктория Манар:

Где-то порядка 30 собак еще мы забирали. «Человек таким образом зарабатывал деньги»

Наталья Надольская:

У меня просто вопрос: для чего, Оксана, содержатся эти огромные питомники? Что они делают с этими собаками? Оксана Давыденко:

Здесь не должно быть путаницы. Потому что это не питомник – это была передержка. То есть человек за это брал деньги в том числе. Наталья Надольская:

С кого он брал эти деньги? Оксана Давыденко:

С волонтеров.

Наталья Надольская:

То есть волонтеры привозили туда своих собак на передержку в надежде, что этих собак возьмут к себе желающие – те, кто может взять животных? Она их просто не содержала, то есть брала деньги, и собаки – что они там делали, как, просто были в закрытом помещении? Оксана Давыденко:

Там был коровник, в котором были созданы вольеры, будки какие-то. Этих животных было очень большое количество. Кто-то из них, как волонтеры уже говорили, не дожил до момента спасения. Человек таким образом зарабатывал деньги. К сожалению, в том числе, насколько нам известно, она не только брала собак у волонтеров, ряд собак забирала из пункта отлова с Гурского по своей инициативе. В какой-то момент человеку, видимо, стало не хватать денег. Что там пошло не так? Не является психически неуравновешенной – могла осознавать общественную опасность и характер своих действий Наталья Надольская:

Александр, здесь, наверное, еще мошенничество. Если человек берет деньги за передержку, как это классифицировать?

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Уголовное дело возбуждалось исключительно по жестокому обращению с животными. То есть в рамках статьи 339 Уголовного кодекса, то есть исключительно по тем обстоятельствам, на которые люди как бы жаловались, вообще, это видео появилось. Наталья Надольская:

Мне хочется понять мотивацию этих людей. Для чего они это делают? Оксана мне немножко прояснила, что они берут просто деньги с людей. Еще какая бывает мотивация – не только же жестокость ради жестокости? Мотивация может быть абсолютно разная, как я уже говорил, есть люди, которые просто психически неуравновешенные. Алеся Лакина:

Этот человек конкретно? Его проверяли врачи? Александр Суходольский:

Она не является психически неуравновешенной, то есть фактически могла осознавать общественную опасность и характер своих действий, поэтому к уголовной ответственности нет препятствий, чтобы ее привлечь. «Все собаки в диком стрессе»

Алеся Лакина:

Виктория, вы забрали Честера, в каком он был состоянии, расскажите. Сколько времени понадобилось для того, чтобы восстановиться? Виктория Манар:

Первое, что могу сразу сказать, что все собаки, которых мы забрали, были в жутком истощении, обезвоживании – это сказали все врачи. Даже если они не так сильно пострадали по здоровью от проблем с едой, водой, то отпаивать пришлось всех. Психологически дало травму настолько, что просто некоторым на передержке ставили ведро воды. Нам потом рассказывали, что, девочки, если полведра осталось, сразу паника у собак – нет воды, дайте еще. Ели все просто не в себя, наверное, все, что видели, хватали все. До сих пор эта проблема немножко остается. У нас, спасибо, есть ребята, которые помогают психологически поработать с собаками, дают советы хорошие. По здоровью проблемы – в первую очередь, еще необработанные абсолютно собаки. Коровник находится за городом, местность открытая, какой-то лесок – это клещи, всевозможные ненужные для собаки и животного жильцы внутри. Одну из собак мы оставляли в стационаре на ночь, потому что он отказывался пить, есть. Все собаки в диком стрессе. У некоторых стресс снизился за порядка четыре-пять месяцев совсем на малую долю. Со всеми собаками нужно работать и работать. Для любого волонтера самая большая радость, если удается пристроить собаку или кота в надежные и добрые руки

Виктория Манар:

Честер по своему характеру больше идет к людям. Он любит, чтобы почесали пузико, достаточно со всеми дружит, но, например, к мужчинам, с опаской. Предполагаем, что возможно были какие-то вопросы в его бывшей семье с мужчинами – с этим придется тоже работать. Человеку, который захочет взять его домой, если там будут мужчины или мужчина захочет взять – с этим придется поработать и завоевать его доверие обязательно. Наталья Надольская:

Мне кажется, Честер зарекомендовал себя с лучшей стороны. Виктория, я знаю, что Честер ищет себе новых хозяев. Мне кажется, для любого волонтера это самая большая радость, если удается пристроить собаку или кота в надежные, добрые, главное, руки. Виктория Манар:

Это абсолютно верно – самые лучшие новости, которые могут быть. Даже если ты подобрал очень больное животное, вылечил и вроде бы все хорошо, радость от выздоровления не сравнится с тем, когда тебе звонят и говорят: «Везите договор, мы его оставляем». Как можно забрать Честера домой