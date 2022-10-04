Обеспечивается порядок и чистота. Рассказываем о правилах выгула домашних животных

Бездомные животные – постоянные жители современных городов. Каждый день им приходится бороться за существование и жизнь. К сожалению, с каждым годом количество беспризорных четвероногих увеличивается в геометрической прогрессии. О том, какое наказание должны понести те, кто жестоко обращается с животными, и как заставить людей отвечать за тех, кого они приручили, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Какие сейчас существуют правила выгула домашних животных? Я знаю, что раньше была целая программа по увеличению специальных площадок, которые были бы огорожены, с какими-то средствами для их тренировки, занятий. Что сегодня?

Оксана Давыденко, председатель Ассоциации зоозащитных организаций:

Сегодня мы видим, что граждане уже научились подавать заявки на организацию этих площадок. Причем граждане уже сами добиваются того, чтобы, допустим, если какие-то собаководы сбрасываются на возведение этой площадки, то устанавливаются чипы специальные, то есть туда не проходят нарушители закона. На этих площадках обеспечивается порядок, чистота и все прочее. По поводу правил выгула – они остались прежними. Ведь правила содержания домашних собак и кошек существуют с 2001 года. Надо подчеркнуть опять-таки, что самовыгул запрещен – это однозначно. Наталья Надольская:

Пакетики используют хозяева животных, когда выгуливают? Это распространенная мера или все-таки считается, что где-то там сходил и хорошо?