Обеспечивается порядок и чистота. Рассказываем о правилах выгула домашних животных
Бездомные животные – постоянные жители современных городов. Каждый день им приходится бороться за существование и жизнь. К сожалению, с каждым годом количество беспризорных четвероногих увеличивается в геометрической прогрессии. О том, какое наказание должны понести те, кто жестоко обращается с животными, и как заставить людей отвечать за тех, кого они приручили, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Какие сейчас существуют правила выгула домашних животных? Я знаю, что раньше была целая программа по увеличению специальных площадок, которые были бы огорожены, с какими-то средствами для их тренировки, занятий. Что сегодня?
Оксана Давыденко, председатель Ассоциации зоозащитных организаций:
Сегодня мы видим, что граждане уже научились подавать заявки на организацию этих площадок. Причем граждане уже сами добиваются того, чтобы, допустим, если какие-то собаководы сбрасываются на возведение этой площадки, то устанавливаются чипы специальные, то есть туда не проходят нарушители закона. На этих площадках обеспечивается порядок, чистота и все прочее. По поводу правил выгула – они остались прежними. Ведь правила содержания домашних собак и кошек существуют с 2001 года. Надо подчеркнуть опять-таки, что самовыгул запрещен – это однозначно.
Наталья Надольская:
Пакетики используют хозяева животных, когда выгуливают? Это распространенная мера или все-таки считается, что где-то там сходил и хорошо?
Оксана Давыденко:
Я думаю, что в регионах, конечно, вряд ли это используется. В Минске, да, конечно, все больше людей, я думаю, к этому приходят. Я когда-то уже рассказывала эту забавную историю. Мне кажется, что я была, наверное, первым человеком, может быть, одним из первых людей, которого оштрафовали за отсутствие пакетиков.
Наталья Надольская:
Расскажите.
Оксана Давыденко:
Это было очень давно, я тогда еще училась в школе. Это был мой день рождения, я ждала гостей и выбежала прогулять собаку буквально, как говориться, на пять минут. Была задержана, в отношении меня был составлен протокол, я заплатила штраф. С тех пор с пакетиками всегда.
«Пересчет по головам ушел в прошлое». Сколько животных можно содержать в квартире и зависит ли это от метража – подробнее здесь.