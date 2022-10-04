«Нужно не менее десяти единомышленников». Сколько зоозащитных организаций в Беларуси?

Наталья Надольская , ведущая ток-шоу: Сколько у нас вообще в стране зоозащитных организаций? Какие у них есть права и обязанности?

Бездомные животные – постоянные жители современных городов. Каждый день им приходится бороться за существование и жизнь. К сожалению, с каждым годом количество беспризорных четвероногих увеличивается в геометрической прогрессии. О том, какое наказание должны понести те, кто жестоко обращается с животными, и как заставить людей отвечать за тех, кого они приручили, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Оксана Давыденко, председатель Ассоциации зоозащитных организаций:

Я изучала статистику на момент 2019 года, тогда их было порядка 50. Я думаю, что сейчас примерно такое же количество. Права и обязанности у них разные, потому что организации могут существовать как в форме учреждений, так и в форме общественных объединений. Учредителем может быть один человек, а для организации общественного объединения нужно не менее десяти единомышленников. У них обязательно в уставе должна быть прописана зоозащитная деятельность. Некоторые из них могут заниматься в том числе коммерческой деятельностью, если она идет в поддержку зоозащитной деятельности.

Наталья Надольская:

Вы считаете, это много или мало?

Оксана Давыденко:

Я считаю, мало, конечно.