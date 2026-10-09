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Новости по тегу #Новости Молдовы

Лукашенко прокомментировал предстоящий выход Молдовы из СНГ
09 октября 2026 07:26

Лукашенко прокомментировал предстоящий выход Молдовы из СНГ

В Молдове ввели на 60 дней режим ЧП в гидрологии
06 октября 2026 08:19

В Молдове ввели на 60 дней режим ЧП в гидрологии

В Молдове более 10 населенных пунктов могут остаться без воды
05 октября 2026 08:16

В Молдове более 10 населенных пунктов могут остаться без воды

В Кишиневе начались протесты из-за очередного взлета тарифов на энергию
27 сентября 2026 10:38

В Кишиневе начались протесты из-за очередного взлета тарифов на энергию

В Молдове готовятся к протестам из-за роста тарифов на газ и отопление
25 сентября 2026 17:44

В Молдове готовятся к протестам из-за роста тарифов на газ и отопление

В Молдове введен режим ЧП в энергетической и гидрологической сферах на 60 дней
23 сентября 2026 08:04

В Молдове введен режим ЧП в энергетической и гидрологической сферах на 60 дней

В Молдове продлили режим повышенной энергетической и гидрологической готовности
26 августа 2026 13:50

В Молдове продлили режим повышенной энергетической и гидрологической готовности

Молдованам придется платить за газ почти в 2 раза больше
21 августа 2026 20:03

Молдованам придется платить за газ почти в 2 раза больше

Экономическая прагматика. Почему Молдова не присоединилась к европейским санкциям против Беларуси?
20 августа 2026 18:26

Экономическая прагматика. Почему Молдова не присоединилась к европейским санкциям против Беларуси?

В Молдове заявили об историческом минимуме уровня воды в Днестровском водохранилище
18 августа 2026 06:10

В Молдове заявили об историческом минимуме уровня воды в Днестровском водохранилище

Свыше 30% населения Молдовы живет за чертой абсолютной бедности
10 августа 2026 19:55

Свыше 30% населения Молдовы живет за чертой абсолютной бедности

В Молдове рассматривают возможность веерных отключений электроэнергии
06 августа 2026 17:25

В Молдове рассматривают возможность веерных отключений электроэнергии