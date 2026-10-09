Глава государства на саммите Содружества Независимых Государств в Туркменистане подчеркнул, что такое решение – не отражение воли рядовых граждан республики, а следствие политики руководства страны, которое действует без должной дальновидности.
В стране уже действуют ограничения: запрещены мойка улиц и наполнение бассейнов, а предприятия непродовольственного сектора обязаны сократить потребление воды как минимум на 20 %.
На реке Прут уровень воды упал до критической отметки – под угрозой оказалась работа крупной водозаборной станции. Она снабжает живительной влагой сразу 11 городов и сел, включая город Леова.
Ранее парламент ввел режим чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах на 60 дней из-за угрозы дефицита ресурсов.
На 28 сентября назначено заседание Национального агентства по регулированию в энергетике.
По словам премьер-министра, это позволит оперативно обеспечить граждан энергией и водой.
Пойти на такие меры власти вынуждены из-за критического дефицита ресурсов. По данным центра по управлению кризисами, горючего в стране осталось чуть больше чем на неделю, а на десятках АЗС уже нет дизеля.
За один кубометр гражданам придется платить 200 леев и 30 банов вместо прежних 14.
Присоединение к антибелорусским евросанкциям для Молдовы автоматически означало бы стремительную потерю дохода.
По данным специалистов, приток в Днестровское водохранилище достиг рекордно низкого значения – 23 кубических метра в секунду, что более чем втрое ниже нормы.
У каждого третьего жителя страны доход не превышает 200 долларов в месяц, что считается минимальной суммой для покрытия базовых расходов.
Премьер-министр Василе Тофан заявил, что паузы в подаче света помогут обществу осознать масштаб кризиса и начать экономить.
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