Уборочная кампания в Молдове оказалась под угрозой срыва из-за дефицита дизельного топлива

Топливный кризис уже охватил розничный рынок: более 50 заправочных станций – а это десятая часть всех АЗС в стране – полностью исчерпали запасы солярки, а на остальных горючее продают по завышенным ценам. Чтобы предотвратить масштабный коллапс, правительство Молдовы на экстренном заседании ввело режим повышенной готовности в энергетической сфере. Однако ситуация в агросекторе остается критической. В Ассоциации фермеров заявили, что без немедленной помощи государства техника в полях остановится, а сбор урожая будет сорван.

Василе Тофан, премьер-министр Молдовы:

Мы должны сделать все возможное, чтобы сейчас, во время активного сельскохозяйственного сезона, ситуация не привела к дефициту топлива на рынке. Поэтому очень важно принять срочные меры, чтобы не допустить этого. С одной стороны, я не хочу драматизировать ситуацию, но вынужден созвать это совещание. Мы вводим режим повышенной готовности не для того, чтобы сеять панику, а наоборот, чтобы активно управлять ситуацией и обеспечивать наличие дизельного топлива.

Причиной кризиса в правительстве назвали обмеление Днестра, из-за которого не могут пройти баржи с горючим, ситуацию в Персидском заливе, а также перебои в работе румынских нефтеперерабатывающих заводов, обеспечивающих до 70 % импорта дизеля в Молдову. Оперативные меры включают создание «зеленых коридоров» на пограничных пунктах, упрощенное прохождение таможенных процедур, предотвращение спекулятивных закупок и обеспечение бесперебойных поставок на заправочные станции.