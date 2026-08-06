В Молдове введен режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики – страна готовится к временным отключениям электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Молдове введен режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики – страна готовится к временным отключениям электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 60 % электроэнергии Кишинев импортирует, в основном из Румынии, которая сейчас переживает энергокризис из-за сильной жары. Власти призвали граждан сократить потребление электричества, держать телефоны заряженными и запастись фонариками.