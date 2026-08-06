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В Молдове введен режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики 

06 августа 2026 07:23
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В Молдове введен режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики – страна готовится к временным отключениям электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове введен режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики -2

Более 60 % электроэнергии Кишинев импортирует, в основном из Румынии, которая сейчас переживает энергокризис из-за сильной жары. Власти призвали граждан сократить потребление электричества, держать телефоны заряженными и запастись фонариками.

# Новости Молдовы

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