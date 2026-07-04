Премьер-министр Молдовы ушел в отставку

В Молдове назревает политический кризис. Премьер-министр Александр Мунтяну ушел в отставку. Об этом решении глава правительства объявил в соцсетях накануне. По словам политика, он больше не может исполнять обязанности в соответствии со своими принципами и убеждениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако эксперты связывают такой шаг с серией коррупционных скандалов вокруг правящей партии. Речь идет о поддельных дипломах и взятках среди госслужащих, а также о высокооплачиваемых должностях для родственников правящей элиты. Мунтяну пробыл на своем посту 8 месяцев. Теперь президент Майя Санду ищет ему замену. Согласно Конституции, правительство продолжит работу с ограниченными полномочиями. Утвердить нового премьера будет непросто. Правящая партия испытывает дефицит квалифицированных кадров, а ее рейтинг стремительно падает.