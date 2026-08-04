В Молдове из-за нестабильности на энергорынках и жары растет нагрузка на сеть

В Молдове призвали жителей сократить потребление электричества в вечерние часы. Причина – нестабильность на энергетических рынках и ожидаемая жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергокомпания уже закупает на бирже 18 % электроэнергии сверх обычного объема. Остальное поступает из возобновляемых источников и от Румынии. По оценкам аналитиков, перегрузка сети может привести к росту тарифов.