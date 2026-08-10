Все больше граждан Молдовы, особенно в сельской местности, сталкиваются с крайней нищетой. По данным Национального бюро статистики, свыше 30% населения республики живет за чертой абсолютной бедности, а в селах этот показатель достигает 40%. У каждого третьего жителя страны доход не превышает 200 долларов в месяц, что считается минимальной суммой для покрытия базовых расходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти оправдывают ситуацию украинским кризисом, а теперь еще и событиями в Персидском заливе, и утверждают, что делают все возможное для поддержки социально уязвимых слоев населения. Тем временем счета за газ и электроэнергию еще до наступления зимы жгут карманы. Уже сейчас в Молдове ввели веерные отключения электроэнергии. Дефицит в вечерние часы-пик достигает 130 мегаватт. Власти рассматривают даже «управляемый блэкаут». Дрова и уголь подорожали, а вскоре должны повысить и тарифы на коммунальные услуги.

Когда наступает зима, мне тяжело. И я всю зиму мучаюсь, беру в рассрочку два мешка угля и куб дров. Получаю пенсию и опять залезаю в долги – и в магазине, и в аптеке. Я бы попросила о помощи наших депутатов, ведь они много обещают, особенно когда выборы, много всего наговаривают и сулят нам золотые горы, но очень мало исполняют.

Контраст между властью и народом становится все более разительным. В конце июля Молдову всколыхнул скандал. В соцсетях появился скриншот экрана ноутбука народного избранника от правящей партии: заказ из ресторана на сумму, сопоставимую с половиной минимальной пенсии. Устрицы и вино были оформлены прямо в ходе парламентского заседания, на котором утверждалась программа нового правительства. Похоже, именно так и будет выглядеть настоящий облик евроинтеграции Молдовы. Только интегрируют здесь не население в Европу, а бюрократов в европейские финансовые потоки.